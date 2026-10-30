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¿Messi pudo jugar en el Real Madrid? La revelación de un exfutbolista español sobre una negociación en 2001

Miguel Ángel Portugal recordó la época en la que siguió de cerca a distintos futbolistas jóvenes, entre ellos mencionó al 10.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Lionel Messi, Barcelona, fútbol
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Según un exjugador español, Lionel Messi estuvo cerca de llegar al Real Madrid en 2001, cuando tenía apenas 13 años y todavía formaba parte de las divisiones inferiores del Barcelona. Así lo reveló este viernes 30 de octudbre Miguel Ángel Portugal, exfutbolista del conjunto madrileño, quien aseguró que el nombre del delantero argentino llegó a estar sobre la mesa de la institución española.

Messi en Barcelona
Lionel Messi en Barcelona Foto: Redes sociales / Instagram

En una entrevista con el Diario AS, Portugal recordó su trayectoria como entrenador y su paso por el Real Madrid Castilla, donde siguió de cerca a distintos futbolistas jóvenes a comienzos de la década del 2000. Entre ellos mencionó a Messi, que en ese momento todavía no tenía un contrato profesional con el Barcelona y atravesaba negociaciones para renovar su vínculo.

Portugal dijo que una persona cercana al rosarino habría ofrecido la posibilidad de incorporarlo al equipo blanco. La propuesta llegó a conocimiento de las autoridades del club y generó un acercamiento para evaluar su posible contratación.

Lionel Messi, Barcelona, Fútbol Español, Reuters.
Lionel Messi, Barcelona, Fútbol Español, Reuters.

“No sé si era verdad o mentira, pero llegó la información al club de que se podía ir a por él. Estuvo ahí. No se quiso romper relaciones con el Barsa, pero sí que hubo un acercamiento. Aunque por respeto creo que no se hubiera hecho”, reconoció Portugal.

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Carlos Tevez junto a Juan Román Riquelme y Lionel Messi.

Finalmente, Messi continuó su carrera en el Barcelona, donde debutó profesionalmente en 2004 y permaneció hasta 2021. Durante ese período disputó 778 partidos, convirtió 672 goles, registró 269 asistencias y conquistó 35 títulos, números que lo posicionaron como el máximo referente en la historia del club.

Lionel Messi en el Barcelona. Foto: NA

El día que Messi se despidió entre lágrimas del Barcelona

En agosto de 2021, el astro argentino se despidió formalmente del Barcelona, en una conferencia de prensa en el estadio “Camp Nou”, en la que estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y en la que se quebró apenas pisó el escenario.

Al principio de su discurso, el 10 había dicho que era muy difícil, después de tantos años allí, despedirse. “Mi familia y yo queríamos seguir acá, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Nuestra vida en lo cotidiano es maravillosa”, había expresado.

Lionel Messi se despidió del Barcelona, EFE
Lionel Messi se despidió del Barcelona, EFE

Di todo siempre por este club y por esta camiseta, desde el primer al último día. Me voy más que conforme”, fueron las palabras de Messi antes de marcharse al Paris Saint- Germain, en donde estuvo durante dos años. Luego se mudó a Estados Unidos para ser parte de Inter Miami, club al que pertenece hoy en día.

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