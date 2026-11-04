comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

AEK vs. Real Madrid EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre AEK y Real Madrid por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos del partido AEK vs Real Madrid por la Champions League.
AEK vs Real Madrid por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy AEK choca ante Real Madrid, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio AEK Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.

AEK vs Real Madrid por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de AEK y Real Madrid por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Maurizio Mariani.

Formación confirmada de AEK

Titulares

  • (91) Alberto Brignoli
  • (2) Harold Moukoudi
  • (3) Stavros Pilios
  • (12) Lazaros Rota
  • (44) Filipe Relvas
  • (16) Kervin Arriaga
  • (6) Kaan Kairinen
  • (11) Aboubakary Koita
  • (14) Lovro Majer
  • (8) Mijat Gacinovic
  • (9) Luka Jovic

Suplentes

    Entrenador: Marko Nikolic

    Formación confirmada de Real Madrid

    Titulares

    • (1) Thibaut Courtois
    • (17) Marc Cucurella
    • (24) Denzel Dumfries
    • (3) Éder Militão
    • (22) Antonio Rüdiger
    • (5) Jude Bellingham
    • (6) Eduardo Camavinga
    • (20) Bernardo Silva
    • (25) Yan Diomande
    • (10) Kylian Mbappé
    • (7) Vinicius Júnior

    Suplentes

      Entrenador: José Mourinho

      Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

      ¿Quién transmite el partido de AEK y Real Madrid?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de AEK vs. Real Madrid por la Champions League 2026-2027.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. AEK recibe a Real Madrid en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      AEKReal MadridChampions LeagueFútbol
      Redacción 26 Deportes
      Redacción 26 Deportes

      Autor

      Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

      Notas Más leídas

      1. Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo:Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

        Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

      2. River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico

        River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico
      Lo último

      ¡Sumate a Canal 26!

      Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

      Relacionadas
      También podría interesarte
      Política

      La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

      La causa $LIBRA podría reabrirse: Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

      A 43 años del triunfo de Alfonsín:en San Martín conmemoraron el valor histórico de la democracia

      Visita del papa León XIV a Luján:Axel Kicillof anunció el operativo de seguridad, transporte y salud

      Marcha de Velas en Plaza Houssay este miércoles:cómo será la movilización y qué reclaman las universidades

      Economía

      PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

      PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

      El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

      En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

      Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

      Internacionales

      Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno

      Presentación de los resultados de las elecciones en Israel.

      Crisis bancaria en Paraguay:intervinieron Ueno Bank, detuvieron a ocho directivos y renunció el presidente del Banco Central

      Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

      “Les pido que me acompañen con sus oraciones”:el mensaje del papa León XIV a días de su llegada a la Argentina