AEK vs. Real Madrid EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

AEK vs Real Madrid por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de AEK y Real Madrid por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Maurizio Mariani.
Formación confirmada de AEK
Titulares
- (91) Alberto Brignoli
- (2) Harold Moukoudi
- (3) Stavros Pilios
- (12) Lazaros Rota
- (44) Filipe Relvas
- (16) Kervin Arriaga
- (6) Kaan Kairinen
- (11) Aboubakary Koita
- (14) Lovro Majer
- (8) Mijat Gacinovic
- (9) Luka Jovic
Suplentes
Entrenador: Marko Nikolic
Formación confirmada de Real Madrid
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (17) Marc Cucurella
- (24) Denzel Dumfries
- (3) Éder Militão
- (22) Antonio Rüdiger
- (5) Jude Bellingham
- (6) Eduardo Camavinga
- (20) Bernardo Silva
- (25) Yan Diomande
- (10) Kylian Mbappé
- (7) Vinicius Júnior
Suplentes
Entrenador: José Mourinho
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de AEK y Real Madrid?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de AEK vs. Real Madrid por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. AEK recibe a Real Madrid en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
AEK vs. Real Madrid:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre AEK y Real Madrid por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.