Roma vs. Real Madrid: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

AS Roma vs Real Madrid por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Roma y Real Madrid por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Stadio Olimpico de Roma. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Roma vs. Real Madrid, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadio Olimpico, ubicado en Roma.

¿Por dónde ver en vivo Roma vs. Real Madrid, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Roma y Real Madrid se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.