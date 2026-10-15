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El Vaticano informó que el papa León XIV retomó sus actividades: “La radiografía mostró una buena recuperación”

En las últimas horas, los médicos que intervinieron quirúrgicamente al pontífice llevaron tranquilidad a los fieles. Además, la Santa Sede afirmó que ya comió con normalidad y pasó bien la noche.

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El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.
El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar y evoluciona favorablemente su salud. Foto: REUTERS
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La salud del Papa evoluciona de manera favorable luego de la intervención quirúrgica que le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho donde se le había detectado un nódulo en un chequeo de rutina. La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ya comenzó a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

El nuevo boletín médico informó este jueves que “la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”. Por lo pronto, el papa volvió a concelebrar misa en la sala que se instaló en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado.

El papa León XIV
El papa León XIV en la previa a su operación. Foto: REUTERS

El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News, lleva la firma de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y dice así: “Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales”.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló el escrito publicado en el canal de Telegram de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

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Por el momento, el Vaticano no dio noticias aún sobre la posibilidad de que Robert Prevost pueda celebrar el próximo ángelus dominical desde el Gemelli, como hicieron sus predecesores cuando estuvieron hospitalizados.

¿Qué dijeron los médicos del Papa?

Un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora indicó: “Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal. Foto: REUTERS

Asimismo, añadieron: “Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto”.

Preocupación sobre el viaje a Latinoamérica

La preocupación por la recuperación del pontífice se extiende también a sus próximos compromisos, especialmente al viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

Para esto, se aguarda la decisión de los médicos que lo atienden para determinar la fecha del alta y su regreso a los departamentos vaticanos.

A partir de allí, la marcha de su rehabilitación permitirá reabrir su agenda de audiencias.

Rezos por la salud del papa León XIV.
Rezos por la salud del papa León XIV. Foto: REUTERS

El primer mensaje del papa León XIV tras su operación

El texto fue leído este miércoles por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Plaza de San Pedro, durante un encuentro por los diez años de la exhortación apostólica Amoris laetitia, de Francisco.

En la homilía, el Pontífice destacó la importancia del matrimonio cristiano y la necesidad de construir relaciones basadas en el amor, la solidaridad y el respeto. “No estamos hechos para esto”, expresó al referirse a quienes viven distanciados de los demás. Además, retomó una reflexión de Francisco: “Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio”.

El mensaje fue leído este miércoles por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Plaza de San Pedro, durante un encuentro por los diez años de la exhortación apostólica Amoris laetitia, de Francisco.
El mensaje fue leído este miércoles por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Plaza de San Pedro. Foto: REUTERS

El llamado del Papa a fortalecer los vínculos familiares

León XIV sostuvo que la educación afectiva comienza durante la infancia y que la familia constituye el primer espacio para aprender a relacionarse con los demás.

También pidió acompañar a las parejas jóvenes, los padres y los adultos mayores, especialmente cuando atraviesan dificultades. “Por muy herida que esté la familia, siempre puede crecer empezando por el amor”, recordó.

La importancia de la oración en familia

El Papa lamentó que en muchos hogares se haya perdido la costumbre de rezar juntos y alentó a recuperar esas prácticas para fortalecer los vínculos. “La oración común y los sacramentos desempeñan un papel muy importante en la vida familiar”, sostuvo.

Finalmente, vinculó el amor familiar con “el respeto por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural” y pidió que los hogares sean espacios de fe, comprensión y solidaridad, libres de violencia y división.

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