Sabah vs. Borussia Dortmund EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sabah vs Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
6´ ¡Tiro desviado de Borussia Dortmund!
Disparo de Serhou Guirassy y el remate se va afuera.
5´ ¡Borussia Dortmund se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fábio Silva fue bloqueado por Stas Pokatilov.
4´ ¡Borussia Dortmund se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fábio Silva fue bloqueado por Stas Pokatilov.
4´ Saque de arco para Borussia Dortmund
Desde el fondo la pone en juego Gregor Kobel.
1´ Córner para Borussia Dortmund
Ejecuta el tiro de esquina Felix Nmecha.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Tofiq Bahramov, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sabah y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por undefined.
Formación confirmada de Sabah
Titulares
- (92) Stas Pokatilov
- (4) Aden McCarthy
- (27) Tymoteusz Puchacz
- (3) Steve Solvet
- (80) Akim Zedadka
- (13) Ivan Lepinjica
- (11) Kaheem Parris
- (7) Umarali Rakhmonaliev
- (37) Du Queiroz
- (21) Veljko Simic
- (20) Joy-Lance Mickels
Suplentes
- (94) Ravan Mirzammadov
- (1) Amin Ramazanov
- (5) Rahman Dashdamirov
- (17) Tellur Mutallimov
- (33) Erivaldo Almeida
- (10) Aleksey Isaev
- (6) Abdulakh Khaibulaev
- (88) Rodrigo Fernandes
- (9) Khayal Aliyev
- (99) Orphe Mbina
- (8) Christian Nwachukwu
- (34) Xander Severina
Entrenador: Valdas Dambrauskas
Formación confirmada de Borussia Dortmund
Titulares
- (1) Gregor Kobel
- (3) Waldemar Anton
- (5) Ramy Bensebaini
- (4) Nico Schlotterbeck
- (17) Carney Chukwuemeka
- (8) Felix Nmecha
- (26) Julian Ryerson
- (21) Fábio Silva
- (24) Daniel Svensson
- (25) Joey Veerman
- (9) Serhou Guirassy
Suplentes
- (30) Patrick Drewes
- (33) Alexander Meyer
- (22) Joane Gadou
- (39) Filippo Mané
- (49) Luca Reggiani
- (7) Jobe Bellingham
- (44) Enzo Duarte
- (18) Ethan Nwaneri
- (20) Marcel Sabitzer
- (41) Mathis Albert
- (14) Maximilian Beier
- (40) Samuele Inacio
Entrenador: Niko Kovac
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Sabah y Borussia Dortmund?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sabah vs. Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sabah recibe a Borussia Dortmund en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sabah vs. Borussia Dortmund:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sabah y Borussia Dortmund por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.