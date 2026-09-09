Manchester United vs. Sabah: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Sabah, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Old Trafford, ubicado en Manchester.
¿Por dónde ver en vivo Manchester United vs. Sabah, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre Manchester United y Sabah se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Manchester United vs. Sabah, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Delajod, Willy, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.