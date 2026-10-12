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Sabah vs. Slavia Praga: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sabah y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Sabah vs Slavia Praga por la Champions League.
Sabah vs Slavia Praga por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Sabah y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Tofiq Bahramov de Bakú, Azerbaiyán. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Sabah vs. Slavia Praga, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Martes, 13/10/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Tofiq Bahramov, ubicado en Bakú, Azerbaiyán.

¿Por dónde ver en vivo Sabah vs. Slavia Praga, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Sabah y Slavia Praga se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Sabah vs. Slavia Praga, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

SabahSlavia PragaChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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