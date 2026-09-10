PSV vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: PSV recibe a Shakhtar Donetsk por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Philips Stadion y el pitazo inicial se escuchará a las 13:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!