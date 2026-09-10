PSV vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: PSV recibe a Shakhtar Donetsk por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Philips Stadion y el pitazo inicial se escuchará a las 13:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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PSV vs. Shakhtar Donetsk:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre PSV y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.