PSV vs. Shakhtar Donetsk: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre PSV y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Philips Stadion de Eindhoven. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan PSV vs. Shakhtar Donetsk, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 13:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Philips Stadion, ubicado en Eindhoven.

¿Por dónde ver en vivo PSV vs. Shakhtar Donetsk, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre PSV y Shakhtar Donetsk se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.