Sporting Lisboa vs. LASK Linz EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sporting Lisboa vs LASK Linz por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
19´ Saque de arco para Sporting Lisboa
Desde el fondo la pone en juego Kaique Pereira Azarias.
19´ Córner para LASK Linz
Ejecuta el tiro de esquina Sascha Horvath.
19´ ¡Tiro desviado de LASK Linz!
Disparo de Kasper Jorgensen y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Sporting Lisboa
Desde el fondo la pone en juego Kaique Pereira Azarias.
14´ Gooool de LASK Linz
Christoph Lang marca para LASK Linz.
4´ Goool de Sporting Lisboa
¡Efectivo desde los 12 pasos! Luis Suárez anota para Sporting Lisboa tras marcar de penal.
2´ Córner para Sporting Lisboa
Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Araujo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el José Alvalade XXI, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sporting Lisboa y LASK Linz por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Nicholas Walsh.
Formación confirmada de Sporting Lisboa
Titulares
- (30) Kaique
- (20) Maximiliano Araujo
- (22) Iván Fresneda
- (25) Gonçalo Inácio
- (72) Eduardo Quaresma
- (5) Sergi Altimira
- (8) João Simões
- (77) Issa Doumbia
- (10) Geny Catamo
- (19) Nestory Irankunda
- (97) Luis Suárez
Suplentes
- (1) Rui Silva
- (55) Ibrahima Ba
- (13) Georgios Vagiannidis
- (50) Rodrigo Dias
- (4) Silas Andersen
- (21) Pedro Lima
- (73) Eduardo Felicíssimo
- (28) Jesse Derry
- (58) Flavio Goncalves
- (9) Rafael Nel
- (7) Fotios Ioannidis
- (31) Luis Guilherme
Entrenador: Rui Borges
Formación confirmada de LASK Linz
Titulares
- (1) Lukas Jungwirth
- (16) Andrés Andrade
- (25) Yvan Dibango
- (20) Kasper Jorgensen
- (4) Xavier Mbuyamba
- (43) Alemão
- (9) Krystof Danek
- (30) Sascha Horvath
- (10) Robert Ljubicic
- (11) Sasa Kalajdzic
- (27) Christoph Lang
Suplentes
- (39) Christof Katzmayr
- (33) Tobias Schutzenauer
- (6) Melayro Bogarde
- (23) Daniel Elfadli
- (3) Miguel Freckleton
- (21) Manoel Verhaeghe
- (29) Florian Flecker
- (18) Alessandro Schöpf
- (7) Samuel Adeniran
- (45) Nael Kane
- (8) Moses Usor
Entrenador: Dietmar Kühbauer
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Sporting Lisboa y LASK Linz?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sporting Lisboa vs. LASK Linz por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sporting Lisboa recibe a LASK Linz en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sporting Lisboa vs. LASK Linz:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sporting Lisboa y LASK Linz por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.