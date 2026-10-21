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Sporting Lisboa vs. LASK Linz EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Sporting Lisboa y LASK Linz por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Escudos de Sporting CP vs LASK
Sporting CP vs LASK por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Sporting Lisboa y LASK Linz por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio José Alvalade XXI de Lisboa.

Sporting Lisboa vs LASK Linz por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

19´ Saque de arco para Sporting Lisboa

Desde el fondo la pone en juego Kaique Pereira Azarias.

19´ Córner para LASK Linz

Ejecuta el tiro de esquina Sascha Horvath.

19´ ¡Tiro desviado de LASK Linz!

Disparo de Kasper Jorgensen y el remate se va afuera.

16´ Saque de arco para Sporting Lisboa

Desde el fondo la pone en juego Kaique Pereira Azarias.

14´ Gooool de LASK Linz

Christoph Lang marca para LASK Linz.

4´ Goool de Sporting Lisboa

¡Efectivo desde los 12 pasos! Luis Suárez anota para Sporting Lisboa tras marcar de penal.

2´ Córner para Sporting Lisboa

Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Araujo.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el José Alvalade XXI, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Sporting Lisboa y LASK Linz por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Nicholas Walsh.

Formación confirmada de Sporting Lisboa

Titulares

  • (30) Kaique
  • (20) Maximiliano Araujo
  • (22) Iván Fresneda
  • (25) Gonçalo Inácio
  • (72) Eduardo Quaresma
  • (5) Sergi Altimira
  • (8) João Simões
  • (77) Issa Doumbia
  • (10) Geny Catamo
  • (19) Nestory Irankunda
  • (97) Luis Suárez

Suplentes

  • (1) Rui Silva
  • (55) Ibrahima Ba
  • (13) Georgios Vagiannidis
  • (50) Rodrigo Dias
  • (4) Silas Andersen
  • (21) Pedro Lima
  • (73) Eduardo Felicíssimo
  • (28) Jesse Derry
  • (58) Flavio Goncalves
  • (9) Rafael Nel
  • (7) Fotios Ioannidis
  • (31) Luis Guilherme

Entrenador: Rui Borges

Formación confirmada de LASK Linz

Titulares

  • (1) Lukas Jungwirth
  • (16) Andrés Andrade
  • (25) Yvan Dibango
  • (20) Kasper Jorgensen
  • (4) Xavier Mbuyamba
  • (43) Alemão
  • (9) Krystof Danek
  • (30) Sascha Horvath
  • (10) Robert Ljubicic
  • (11) Sasa Kalajdzic
  • (27) Christoph Lang

Suplentes

  • (39) Christof Katzmayr
  • (33) Tobias Schutzenauer
  • (6) Melayro Bogarde
  • (23) Daniel Elfadli
  • (3) Miguel Freckleton
  • (21) Manoel Verhaeghe
  • (29) Florian Flecker
  • (18) Alessandro Schöpf
  • (7) Samuel Adeniran
  • (45) Nael Kane
  • (8) Moses Usor

Entrenador: Dietmar Kühbauer

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Sporting Lisboa y LASK Linz?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sporting Lisboa vs. LASK Linz por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sporting Lisboa recibe a LASK Linz en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Sporting LisboaLASK LinzChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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