Arsenal Vs Sporting Lisboa Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Sporting Lisboa, por Champions League 2025-2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 16:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Emirates Stadium, ubicado en Londres.

¿Por dónde ver en vivo Arsenal vs. Sporting Lisboa, por Champions League 2025-2026? El encuentro entre Arsenal y Sporting Lisboa se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Arsenal vs. Sporting Lisboa, por Champions League 2025-2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Letexier, François, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Arsenal y Sporting Lisboa válido por Champions League 2025-2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Emirates Stadium de Londres.