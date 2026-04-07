Bayern Múnich le ganó al Real Madrid. Foto: REUTERS

Los cuartos de final de la Champions League comenzaron este martes con dos partidos que tuvieron como ganadores a los visitantes: en el Santiago Bernabéu, Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid, mientras que en Lisboa, Arsenal derrotó 1-0 al Sporting.

Arsenal le ganó al Sporting de Lisboa. Foto: REUTERS

Bayern Múnich le ganó al Real Madrid en España

El campeón alemán tomó ventaja sobre el final del primer tiempo: en el minuto 41, Luis Díaz culminó una gran jugada que inició con el robo en mitad de cancha por parte de Aleksandar Pavlovic. Al inicio del complemento, Harry Kane disparó desde el borde del área para marcar el 2-0 parcial

El Real Madrid acortó distancias en el 71′ por medio de Kylian Mbappé, pero no alcanzó para evitar la derrota. Para colmo de males, el francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich.

Arsenal derrotó 1-0 al Sporting de Lisboa

El Arsenal se impuso en Lisboa ante el Sporting de Portugal con un tanto de Kai Havertz en el minuto 91, que lo acerca a las semifinales de la Champions, en una eliminatoria que se decidirá en Londres.

El partido fue soso, con dominio del conjunto inglés, aunque los portugueses se mostraron incisivos en las contras y dispuso de algunas ocasiones claras para batir al arquero David Raya.