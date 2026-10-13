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Villarreal vs. Napoli EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Villarreal y Napoli por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Villarreal vs Napoli por la Champions League.
Villarreal vs Napoli por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Villarreal recibe a Napoli por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio de la Cerámica y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Villarreal vs Napoli por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

18´ Saque de arco para Napoli

Desde el fondo la pone en juego Vanja Milinkovic Savic.

18´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Renato Palma Veiga y el remate se va afuera.

17´ Saque de arco para Villarreal

Desde el fondo la pone en juego Luiz Júnior.

17´ ¡Tiro desviado de Napoli!

Disparo de Kevin De Bruyne y el remate se va afuera.

16´ Fuera de juego en Villarreal

Posición adelantada de Gerard Moreno.

15´ Saque de arco para Napoli

Desde el fondo la pone en juego Vanja Milinkovic Savic.

15´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Gerard Moreno y el remate se va afuera.

15´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Alberto Moleiro.

14´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Santi Comesaña.

14´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Carlos Romero y el remate se va afuera.

11´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Pape Gueye y el remate se va afuera.

11´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Gerard Moreno.

10´ ¡Villarreal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Georges Mikautadze fue bloqueado por Benoit Badiashile.

6´ ¡Napoli se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Amir Rrahmani fue bloqueado por .

7´ Gooool de Napoli

Amir Rrahmani marca para Napoli.

7´ Tiro en el palo de Napoli

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Amir Rrahmani pega en el palo.

6´ Córner para Napoli

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio de la Cerámica, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Villarreal y Napoli por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Daniel Siebert.

Formación confirmada de Villarreal

Titulares

  • (1) Luiz Júnior
  • (15) Álvaro Mouriño
  • (6) Pau Navarro
  • (12) Renato Veiga
  • (20) Carlos Romero
  • (14) Santi Comesaña
  • (18) Pape Gueye
  • (7) Gerard Moreno
  • (24) Nathan Saliba
  • (9) Georges Mikautadze
  • (10) Alberto Moleiro

Suplentes

    Entrenador: Iñigo Perez

    Formación confirmada de Napoli

    Titulares

    • (32) Vanja Milinkovic Savic
    • (5) Benoit Badiashile
    • (16) Rafa Marín
    • (13) Amir Rrahmani
    • (11) Kevin De Bruyne
    • (22) Giovanni Di Lorenzo
    • (6) Billy Gilmour
    • (8) Scott McTominay
    • (21) Matteo Politano
    • (19) Rasmus Hojlund

    Suplentes

      Entrenador: Massimiliano Allegri

      Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

      ¿Quién transmite el partido de Villarreal y Napoli?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Villarreal vs. Napoli por la Champions League 2026-2027.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Villarreal recibe a Napoli en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      VillarrealNapoliChampions LeagueFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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