Liverpool vs. Villarreal: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Liverpool vs Villarreal por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Liverpool y Villarreal por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Anfield de Liverpool. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield, ubicado en Liverpool.

¿Por dónde ver en vivo Liverpool vs. Villarreal, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Liverpool y Villarreal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.