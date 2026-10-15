comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Defensa y Justicia vs. Instituto: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia vs Instituto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Defensa y Justicia y Instituto por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Instituto, por Torneo Clausura 2026?

El partido se juega este Viernes, 16/10/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela.

¿Por dónde ver en vivo Defensa y Justicia vs. Instituto, por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Defensa y Justicia y Instituto se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Defensa y Justicia vs. Instituto, por Torneo Clausura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Merlos, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cómo se juega el Torneo Clausura

El Torneo Clausura está conformado por 30 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 15 clubes cada una. Los participantes disputan 16 fechas en la fase regular (todos contra todos en sus grupos más un clásico y un interzonal).

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente. Además, los octavos, cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla, mientras que la final se jugará en cancha neutral.

Desde la instancia de 8vos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador.

Qué equipos juegan en la Zona A del Torneo Clausura 2026

La Zona A del Torneo Clausura 2026 está conformada por: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Qué equipos juegan en la Zona B del Torneo Clausura 2026

La Zona B del Torneo Clausura 2026 está conformada por: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, Belgrano, Tigre, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Cómo se define la clasificación a las copas internacionales

La tabla anual de la Liga Profesional 2026 definirá a los clasificados del fútbol argentino para las copas Libertadores y Sudamericana del 2027. La misma suma los puntos de 32 partidos de la primera fase, tanto del Apertura como del Clausura.

Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan su lugar en caso de estar en puestos de clasificación. Además, si un equipo argentino gana la Libertadores o Sudamericana 2026, también liberaría un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.

Quién clasifica a la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Quién clasifica a la Copa Sudamericana 2027

4° de la tabla anual

5° de la tabla anual

6° de la tabla anual

7° de la tabla anual

8° de la tabla anual

9° de la tabla anual

Quién salió campeón del fútbol argentino: los ganadores de los últimos torneos

Los últimos campeones del fútbol argentino son:

  • Torneo Apertura 2025: Platense
  • Campeón Tabla Anual 2025: Rosario Central
  • Torneo Clausura 2025: Estudiantes de La Plata
  • Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes LP
  • Torneo Apertura 2026: Belgrano
Defensa y JusticiaInstituto de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United:así fue la victoria en la Champions League 2026-2027

    Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United: así fue la victoria en la Champions League 2026-2027

  2. Noche complicada para Boca en Córdoba:sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión

    Noche complicada para Boca en Córdoba: sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión

  3. Bajo un diluvio, Boca le ganó a San Lorenzo un clásico clave por el Torneo Clausura

    Bajo un diluvio, Boca le ganó a San Lorenzo un clásico clave por el Torneo Clausura

  4. La Selección Argentina volvió al país tras la final del Mundial:los jugadores fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza

    La Selección Argentina volvió al país tras la final del Mundial: los jugadores fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria:“Defender la universidad pública es defender nuestra soberanía y el futuro del país”

Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria.

Qué dice el documento de la marcha universitaria sobre el futuro de las universidades en 2027:el reclamo al Gobierno

La reacción del Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria:“Los mismos violentos de siempre”

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Economía

Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial.

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Internacionales

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Ejercicios militares

Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV:“ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

Amazon vende una “casa lunar” de 10 metros por 14.995 dólares:así es el domo de madera que se arma en 3 o 4 días

Tenía 40 años, brilló en Mr. Olympia y falleció a menos de un mes de competir:dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke