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Defensa y Justicia vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Defensa y Justicia vs Independiente por el Toreno Clausura 2026.
Defensa y Justicia vs Independiente por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Defensa y Justicia y Independiente por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Defensa y Justicia vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Defensa y JusticiaIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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