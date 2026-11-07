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Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Boca Juniors recibe a Defensa y Justicia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Alberto J. Armando y el pitazo inicial se escuchará a las 17:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

10´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Matías Borgogno.

9´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Di Lollo fue bloqueado por David Martínez.

9´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.

9´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Sebastián Villa.

8´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Damián Fernández.

8´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

7´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Boca Juniors y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (42) Facundo Herrera
  • (17) Leandro Lozano
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (20) Alan Velasco
  • (22) Sebastián Villa

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (27) Malcom Braida
  • (32) Ayrton Costa
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (10) Tomás Aranda
  • (8) Tomás Belmonte
  • (7) Carlos Palacios
  • (19) Leonel Flores
  • (13) Enner Valencia

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (30) Demián Domínguez
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (28) Valentín Loza
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (26) Jeremías Lucco
  • (8) César Pérez
  • (22) Maximiliano Porcel
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Ezequiel Burdin
  • (16) Ayrton Portillo
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (32) Nazareno Roselli
  • (33) Lucas Souto
  • (19) David Barbona
  • (27) Domingo Blanco
  • (41) Ramiro Gagliardi
  • (17) Agustín Hausch
  • (10) Aarón Molinas
  • (11) Tiziano Perrotta

Entrenador: Julio César Vaccari

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Defensa y Justicia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Boca JuniorsDefensa y JusticiaTorneo ClausuraFútbol
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