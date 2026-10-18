Estudiantes (RC) vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes (RC) choca ante Aldosivi, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.
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Estudiantes (RC) vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes (RC) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.