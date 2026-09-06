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Central Córdoba (SE) vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Central Córdoba (SE) y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Central Córdoba vs Independiente por el Torneo Clausura.
Central Córdoba vs Independiente por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Central Córdoba (SE) y Independiente por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Central Córdoba (SE) vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

29´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Leonardo Godoy.

26´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.

24´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE)

Posición adelantada de Ezequiel Naya.

24´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Santiago Moyano y el remate se va afuera.

24´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

23´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fernando Martínez fue bloqueado por Rodrigo Rey.

21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felipe Tempone fue bloqueado por Alejandro Maciel.

21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Meza fue bloqueado por Alan Aguerre.

21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mateo Pérez Curci fue bloqueado por Darío Cáceres.

20´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Felipe Tempone.

20´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Meza fue bloqueado por Darío Cáceres.

20´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

19´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

10´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Diego Barrera y el remate se va afuera.

10´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Moyano fue bloqueado por Juan Arrayago.

8´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Matías Abaldo.

6´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Rodrigo Rey.

4´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

3´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felipe Tempone fue bloqueado por Alejandro Maciel.

2´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

1´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

1´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fernando Martínez fue bloqueado por Leonardo Godoy.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Central Córdoba (SE) y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (23) Darío Cáceres
  • (2) Alejandro Maciel
  • (6) Facundo Mansilla
  • (20) Fernando Martínez
  • (33) Santiago Moyano
  • (18) Lucas González
  • (10) Marco Iacobellis
  • (22) Matías Vera
  • (7) Diego Barrera
  • (19) Ezequiel Naya

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (32) Nicolás Garrido
  • (3) Leonardo Marchi
  • (42) Juan Pablo Pignani
  • (5) Tiago Cravero
  • (30) Federico Rodriguez
  • (11) Horacio Tijanovich
  • (47) Martín Cuitiño
  • (29) Joaquín Flores
  • (37) Alan Laprida
  • (28) Leonardo Sequeira

Entrenador: Sebastián Domínguez

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (35) Juan Arrayago
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (29) Leonardo Godoy
  • (22) Facundo Zabala
  • (23) Iván Marcone
  • (8) Maximiliano Meza
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (19) Matías Abaldo
  • (7) Santiago Montiel
  • (34) Felipe Tempone

Suplentes

  • (77) Santiago Mele
  • (2) Franco Calderón
  • (39) Ramiro Martino
  • (40) Joshua Velardez
  • (10) Luciano Cabral
  • (20) Facundo Cruz
  • (32) David Martínez
  • (14) Lautaro Millán
  • (30) Tomás Parmo
  • (6) Chimy Ávila
  • (25) Nahuel Junco
  • (24) Josías Palais

Entrenador: Jádson Viera

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Central Córdoba de Santiago del EsteroIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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