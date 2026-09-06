Central Córdoba (SE) vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Central Córdoba (SE) vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
29´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Leonardo Godoy.
26´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.
24´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE)
Posición adelantada de Ezequiel Naya.
24´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Santiago Moyano y el remate se va afuera.
24´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.
23´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fernando Martínez fue bloqueado por Rodrigo Rey.
21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Tempone fue bloqueado por Alejandro Maciel.
21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Meza fue bloqueado por Alan Aguerre.
21´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateo Pérez Curci fue bloqueado por Darío Cáceres.
20´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Felipe Tempone.
20´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Meza fue bloqueado por Darío Cáceres.
20´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
19´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
10´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Diego Barrera y el remate se va afuera.
10´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Moyano fue bloqueado por Juan Arrayago.
8´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Matías Abaldo.
6´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Rodrigo Rey.
4´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
3´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Tempone fue bloqueado por Alejandro Maciel.
2´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
1´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
1´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fernando Martínez fue bloqueado por Leonardo Godoy.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Central Córdoba (SE) y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (1) Alan Aguerre
- (23) Darío Cáceres
- (2) Alejandro Maciel
- (6) Facundo Mansilla
- (20) Fernando Martínez
- (33) Santiago Moyano
- (18) Lucas González
- (10) Marco Iacobellis
- (22) Matías Vera
- (7) Diego Barrera
- (19) Ezequiel Naya
Suplentes
- (25) Javier Vallejos
- (17) Yuri Casermeiro
- (32) Nicolás Garrido
- (3) Leonardo Marchi
- (42) Juan Pablo Pignani
- (5) Tiago Cravero
- (30) Federico Rodriguez
- (11) Horacio Tijanovich
- (47) Martín Cuitiño
- (29) Joaquín Flores
- (37) Alan Laprida
- (28) Leonardo Sequeira
Entrenador: Sebastián Domínguez
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (35) Juan Arrayago
- (13) Juan Manuel Fedorco
- (29) Leonardo Godoy
- (22) Facundo Zabala
- (23) Iván Marcone
- (8) Maximiliano Meza
- (16) Mateo Pérez Curci
- (19) Matías Abaldo
- (7) Santiago Montiel
- (34) Felipe Tempone
Suplentes
- (77) Santiago Mele
- (2) Franco Calderón
- (39) Ramiro Martino
- (40) Joshua Velardez
- (10) Luciano Cabral
- (20) Facundo Cruz
- (32) David Martínez
- (14) Lautaro Millán
- (30) Tomás Parmo
- (6) Chimy Ávila
- (25) Nahuel Junco
- (24) Josías Palais
Entrenador: Jádson Viera
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Independiente?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Central Córdoba (SE) vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Independiente por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.