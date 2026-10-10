comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

River Plate vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre River Plate y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido River vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026.
River vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy River Plate choca ante Estudiantes (RC), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

River PlateEstudiantes de Río CuartoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Racing Club vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Racing Club vs. Belgrano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  2. Central Córdoba (SE) 2 - 2 Estudiantes:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Central Córdoba (SE) 2 - 2 Estudiantes: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

  3. Tigre vs. Banfield EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Tigre vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  4. Noche complicada para Boca en Córdoba:sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión

    Noche complicada para Boca en Córdoba: sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión

  5. Platense vs. Argentinos Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Platense vs. Argentinos Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

Fernando Espinoza FAM

El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales:de qué se trata el proyecto

AySA, Intercargo y Belgrano Cargas:cómo sigue el plan de privatizaciones del Gobierno

Argentina avanza con la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

Economía

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Aumenta la cantidad de empresas cerradas en Argentina.

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Internacionales

Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil:ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

Río de Janeiro, Brasil.

Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay:“No sé qué hizo esta mujer”

Tiene 45 años, se llama Hitler Mussolini y ganó unas elecciones en Perú como candidato de izquierda

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros