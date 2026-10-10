River Plate vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy River Plate choca ante Estudiantes (RC), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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River Plate vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.