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Huracán vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Huracán y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Huracán vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura.
Huracán vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Huracán choca ante Gimnasia, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Tomás A. Ducó ya está lista para que el balón comience a moverse a las 20:00, y tú no te lo puedes perder.

Huracán CAHGimnasia LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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