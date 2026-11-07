Argentinos Juniors vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
7´ Gooool de Huracán
Oscar Cortés marca para Huracán.
5´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Federico Vera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Diego Armando Maradona, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentinos Juniors y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (4) Erik Godoy
- (23) Mateo Mendoza
- (17) Franco Paredes
- (20) Sebastián Prieto
- (5) Facundo Carrizo
- (15) Kevin Gutiérrez
- (11) Nicolás Oroz
- (7) Diego Porcel
- (19) Matías Giménez
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (12) Gonzalo Siri Payer
- (26) Claudio Bravo
- (22) Kevin Coronel
- (13) Santino Gianini
- (30) Alan Núñez
- (35) Alan Alcaraz
- (10) Gabriel Florentín
- (32) Gino Infantino
- (8) Hernán López Muñoz
- (28) Joaquín Gho
- (48) Facundo Jainikoski
- (27) Tomás Molina
Entrenador: Nicolás Diez
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (25) César Ibáñez
- (21) Hugo Nervo
- (35) Máximo Palazzo
- (4) Federico Vera
- (2) Lucas Blondel
- (7) Oscar Cortés
- (24) Facundo Kalinger
- (15) Facundo Waller
- (33) Bruno Barticciotto
- (9) Jordy Caicedo
Suplentes
- (32) Sebastián Meza
- (34) Ignacio Campo
- (19) Leandro Lescano
- (46) Fabrizio Martínez
- (5) Rodrigo Fernández Cedrés
- (8) Leonardo Gil
- (20) Emmanuel Ojeda
- (10) Óscar Romero
- (17) Juan Francisco Bisanz
- (11) Thaiel Peralta
- (23) Ignacio Pussetto
- (49) Tomás Uribe
Entrenador: Diego Martínez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Huracán?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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