comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Argentinos Juniors vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Argentinos Juniors y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido Argentinos Juniors vs Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Argentinos Juniors vs Huracán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentinos Juniors choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Diego Armando Maradona ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:30, y tú no te lo puedes perder.

Argentinos Juniors vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

7´ Gooool de Huracán

Oscar Cortés marca para Huracán.

5´ Tarjeta amarilla para Huracán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Federico Vera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Diego Armando Maradona, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Argentinos Juniors y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (4) Erik Godoy
  • (23) Mateo Mendoza
  • (17) Franco Paredes
  • (20) Sebastián Prieto
  • (5) Facundo Carrizo
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (11) Nicolás Oroz
  • (7) Diego Porcel
  • (19) Matías Giménez
  • (9) Gastón Verón

Suplentes

  • (12) Gonzalo Siri Payer
  • (26) Claudio Bravo
  • (22) Kevin Coronel
  • (13) Santino Gianini
  • (30) Alan Núñez
  • (35) Alan Alcaraz
  • (10) Gabriel Florentín
  • (32) Gino Infantino
  • (8) Hernán López Muñoz
  • (28) Joaquín Gho
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (27) Tomás Molina

Entrenador: Nicolás Diez

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (25) César Ibáñez
  • (21) Hugo Nervo
  • (35) Máximo Palazzo
  • (4) Federico Vera
  • (2) Lucas Blondel
  • (7) Oscar Cortés
  • (24) Facundo Kalinger
  • (15) Facundo Waller
  • (33) Bruno Barticciotto
  • (9) Jordy Caicedo

Suplentes

  • (32) Sebastián Meza
  • (34) Ignacio Campo
  • (19) Leandro Lescano
  • (46) Fabrizio Martínez
  • (5) Rodrigo Fernández Cedrés
  • (8) Leonardo Gil
  • (20) Emmanuel Ojeda
  • (10) Óscar Romero
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (11) Thaiel Peralta
  • (23) Ignacio Pussetto
  • (49) Tomás Uribe

Entrenador: Diego Martínez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Huracán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Argentinos JuniorsHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. RB Leipzig vs. Manchester City:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    RB Leipzig vs. Manchester City: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  2. Boca Juniors vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Racing e Independiente empataron 1 a 1 en un clásico de Avellaneda cargado de tensión

    Racing e Independiente empataron 1 a 1 en un clásico de Avellaneda cargado de tensión

  4. Rosario Central vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Rosario Central vs. Estudiantes (RC): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña:la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña: la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

La frase de León XIV sobre el Papa Francisco que emocionó a los fieles antes de llegar a Argentina:“Él no pudo”

Cuándo y a qué hora será el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

Economía

ANSES:quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

Cómo jubilarse a los 40 años:ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Internacionales

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Papa León XIV en Uruguay.

Imputaron a Santiago Peña por “lesión de confianza y administración en provecho propio” tras su destitución en Paraguay:se negó a declarar

El vicepresidente de Paraguay había recibido un informe anónimo que destapó las sospechas sobre Ueno Bank

Santiago Peña, detenido en Paraguay:declara ante la Fiscalía General por la crisis del Ueno Bank