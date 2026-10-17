Independiente Riv. (M) vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Independiente Riv. (M) vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
25´ Goool de Tigre
¡Testazo letal! Alan Barrionuevo anota para Tigre tras conectar un cabezazo.
25´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
19´ Gooool de Independiente Riv. (M)
Matías Fernandez marca para Independiente Riv. (M).
18´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Florentín fue bloqueado por Bruno Leyes.
16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Elordi fue bloqueado por Joaquín Laso.
16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Alan Barrionuevo.
15´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
12´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
8´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
8´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
8´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Jabes Saralegui y el remate se va afuera.
7´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
7´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.
6´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
5´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
3´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente Riv. (M) y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (42) Sheyko Studer
- (40) Iván Villalba
- (3) Juan Manuel Elordi
- (25) José Florentín
- (14) Luciano Gómez
- (77) Luis Sequeira
- (10) Matías Fernandez
- (80) Matías Reali
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (13) Alejo Osella
- (28) Alex Vigo
- (5) Tomas Bottari
- (8) Leonel Bucca
- (27) Diego Crego
- (34) Stefano Moreyra
- (11) Gonzalo Ríos
- (32) Kevin Vasquez
- (19) Rodrigo Atencio
- (23) Luis Diaz
- (7) Victorio Ramis
Entrenador: Alfredo Berti
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (24) Federico Álvarez
- (20) Alan Barrionuevo
- (2) Joaquín Laso
- (8) Martín Garay
- (27) Santiago González
- (5) Bruno Leyes
- (10) Jabes Saralegui
- (30) Jerónimo Dómina
- (50) Ignacio Peluffo
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
- (26) Lautaro Morales
- (4) Valentín Moreno
- (31) Gonzalo Requena
- (17) Guillermo Soto
- (32) Juan Manuel Villalba
- (16) Nicolás Dubersarsky
- (28) Gonzalo Martínez
- (18) Manuel Fernández
- (33) Mauro Méndez
- (19) Alfio Oviedo
- (11) Tiago Serrago
- (25) Ian Subiabre
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Tigre?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente Riv. (M) vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.