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Independiente Riv. (M) vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente Riv. (M) y Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Independiente Rivadavia vs Tigre por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia vs Tigre por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente Riv. (M) recibe a Tigre por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bautista Gargantini y el pitazo inicial se escuchará a las 17:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Independiente Riv. (M) vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

25´ Goool de Tigre

¡Testazo letal! Alan Barrionuevo anota para Tigre tras conectar un cabezazo.

25´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.

19´ Gooool de Independiente Riv. (M)

Matías Fernandez marca para Independiente Riv. (M).

18´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de José Florentín fue bloqueado por Bruno Leyes.

16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Manuel Elordi fue bloqueado por Joaquín Laso.

16´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Alan Barrionuevo.

15´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

12´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

8´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

8´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

8´ ¡Tiro desviado de Tigre!

Disparo de Jabes Saralegui y el remate se va afuera.

7´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

7´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!

Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.

6´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

5´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.

3´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente Riv. (M) y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Formación confirmada de Independiente Riv. (M)

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (2) Leonard Costa
  • (42) Sheyko Studer
  • (40) Iván Villalba
  • (3) Juan Manuel Elordi
  • (25) José Florentín
  • (14) Luciano Gómez
  • (77) Luis Sequeira
  • (10) Matías Fernandez
  • (80) Matías Reali
  • (43) Fabrizio Sartori

Suplentes

  • (21) Emmanuel Gómez Riga
  • (13) Alejo Osella
  • (28) Alex Vigo
  • (5) Tomas Bottari
  • (8) Leonel Bucca
  • (27) Diego Crego
  • (34) Stefano Moreyra
  • (11) Gonzalo Ríos
  • (32) Kevin Vasquez
  • (19) Rodrigo Atencio
  • (23) Luis Diaz
  • (7) Victorio Ramis

Entrenador: Alfredo Berti

Formación confirmada de Tigre

Titulares

  • (12) Felipe Zenobio
  • (24) Federico Álvarez
  • (20) Alan Barrionuevo
  • (2) Joaquín Laso
  • (8) Martín Garay
  • (27) Santiago González
  • (5) Bruno Leyes
  • (10) Jabes Saralegui
  • (30) Jerónimo Dómina
  • (50) Ignacio Peluffo
  • (29) Ignacio Russo

Suplentes

  • (26) Lautaro Morales
  • (4) Valentín Moreno
  • (31) Gonzalo Requena
  • (17) Guillermo Soto
  • (32) Juan Manuel Villalba
  • (16) Nicolás Dubersarsky
  • (28) Gonzalo Martínez
  • (18) Manuel Fernández
  • (33) Mauro Méndez
  • (19) Alfio Oviedo
  • (11) Tiago Serrago
  • (25) Ian Subiabre

Entrenador: Diego Dabove

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Tigre?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente RivadaviaTigreTorneo ClausuraFútbol
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