Independiente Riv. (M) vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente Riv. (M) recibe a Banfield por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bautista Gargantini y el pitazo inicial se escuchará a las 21:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Independiente Riv. (M) vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Banfield por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.