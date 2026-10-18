Racing Club vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Racing Club choca ante Independiente, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Presidente Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.
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Racing Club vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Racing Club y Independiente por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.