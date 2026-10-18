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Racing Club vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Racing Club y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Racing vs Independiente por el Torneo Clausura.
Racing vs Independiente por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Racing Club choca ante Independiente, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Presidente Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.

Racing ClubIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
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