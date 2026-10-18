Racing Club vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Racing vs Independiente por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Racing Club choca ante Independiente, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Presidente Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.