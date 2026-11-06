Barracas Central vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Barracas Central vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
4´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Facundo Cambeses.
3´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Alejandro Tello y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Claudio Chiqui Tapia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Barracas Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (1) Juan Espínola
- (13) Rafael Barrios
- (2) Nicolás Capraro
- (31) Nicolás Demartini
- (6) Rodrigo Insúa
- (28) Rodrigo Bogarín
- (5) Dardo Miloc
- (10) Iván Tapia
- (34) Nicolás Orsini
- (8) Tomás Porra
- (24) Enzo Taborda
Suplentes
- (38) Juan Pablo Insúa
- (37) Gastón Campi
- (4) Damián Martínez
- (17) Elías Pereyra
- (15) Yonatthan Rak
- (16) Iván Guaraz
- (36) Tomas Lavezzi
- (35) Esteban Rolón
- (11) Norberto Briasco
- (77) Facundo Bruera
- (20) Jhonatan Candia
- (23) Wilfredo Rivera
Entrenador: Damián Ayude
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (43) Gonzalo Escudero
- (2) Matías Pérez
- (19) Ignacio Rodríguez
- (17) Tomás Conechny
- (5) Matías Kranevitter
- (20) Gastón Lodico
- (46) Alejandro Tello
- (11) Matías Zaracho
- (22) Elías Torres
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (14) Juan Ignacio Barinaga
- (23) Nazareno Colombo
- (42) Galo Volpe
- (27) Leandro Córdoba
- (24) Adrián Fernández
- (16) Ulises Ortegoza
- (33) Leonel Pérez
- (32) Lautaro Díaz
- (40) Francisco Fraga
- (7) Duván Vergara
Entrenador: Sebastián Romero
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Racing Club?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Barracas Central vs. Racing Club:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.