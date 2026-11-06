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Barracas Central vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Barracas Central vs Racing por el Torneo Clausura 2026.
Barracas Central vs Racing por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Barracas Central y Racing Club válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 15:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barracas Central vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

4´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Bogarín fue bloqueado por Facundo Cambeses.

3´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Alejandro Tello y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Claudio Chiqui Tapia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barracas Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (1) Juan Espínola
  • (13) Rafael Barrios
  • (2) Nicolás Capraro
  • (31) Nicolás Demartini
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (5) Dardo Miloc
  • (10) Iván Tapia
  • (34) Nicolás Orsini
  • (8) Tomás Porra
  • (24) Enzo Taborda

Suplentes

  • (38) Juan Pablo Insúa
  • (37) Gastón Campi
  • (4) Damián Martínez
  • (17) Elías Pereyra
  • (15) Yonatthan Rak
  • (16) Iván Guaraz
  • (36) Tomas Lavezzi
  • (35) Esteban Rolón
  • (11) Norberto Briasco
  • (77) Facundo Bruera
  • (20) Jhonatan Candia
  • (23) Wilfredo Rivera

Entrenador: Damián Ayude

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (2) Matías Pérez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (17) Tomás Conechny
  • (5) Matías Kranevitter
  • (20) Gastón Lodico
  • (46) Alejandro Tello
  • (11) Matías Zaracho
  • (22) Elías Torres

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (14) Juan Ignacio Barinaga
  • (23) Nazareno Colombo
  • (42) Galo Volpe
  • (27) Leandro Córdoba
  • (24) Adrián Fernández
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (32) Lautaro Díaz
  • (40) Francisco Fraga
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Sebastián Romero

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Racing Club?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Barracas CentralRacing ClubTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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