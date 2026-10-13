ANSES lanzó una serie de recomendaciones para los jubilados que cobran tras el feriado

Pagos de Anses. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó este martes 13 de octubre de 2026 el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, tras el fin de semana largo. Ante la reapertura de las sucursales bancarias, los adultos mayores pueden tomar algunas precauciones para evitar filas y demoras al momento de cobrar sus haberes.

ANSES: quiénes cobran este martes 13 de octubre

De acuerdo con el cronograma de pagos de octubre, este martes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2. También reciben sus prestaciones los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 4 y 5.

Antes de trasladarse a una sucursal, los beneficiarios deben verificar su fecha de cobro en los canales oficiales de ANSES. De esta manera, pueden confirmar que el dinero ya esté acreditado y evitar viajes innecesarios.

Se puede consultar la fecha de cobro por la web. Foto: ANSES

Las recomendaciones para cobrar sin hacer filas en los bancos

Después de varios días sin atención presencial, es habitual que aumente la concurrencia a las entidades bancarias. Sin embargo, no es necesario retirar el dinero el mismo día de la acreditación: los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria.

Para operar con mayor comodidad, se recomienda tener en cuenta estas alternativas:

Usar la tarjeta de débito : permite pagar compras en supermercados, farmacias y otros comercios sin necesidad de retirar efectivo.

Retirar dinero en cajeros automáticos : están disponibles durante las 24 horas, lo que permite elegir horarios con menor concurrencia.

Extraer efectivo en comercios habilitados : algunas cadenas y redes de pago ofrecen retiros con tarjeta de débito, sujetos a sus condiciones.

Consultar el calendario de pagos: verificar la fecha correspondiente al último número del DNI antes de dirigirse al banco.

Cómo consultar el recibo de haberes desde el celular

Los jubilados pueden revisar la liquidación de octubre sin acudir a una sucursal. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, tienen que acceder a la sección “Cobros” y seleccionar la opción para consultar el recibo de haberes. Luego, deben elegir octubre de 2026 para visualizar el detalle de la liquidación.

El comprobante permite revisar el haber mensual, los bonos incluidos en el pago y los descuentos correspondientes, como cuotas de préstamos u otros conceptos aplicados.

No es necesario ir a una sede de la Anses para cobrar. Foto: ANSES

Cómo cobrar por ventanilla y qué pasa con la Fe de Vida

ANSES mantiene eliminada la obligación de presentar la Fe de Vida para cobrar jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, los haberes se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria correspondiente.

Para retirar efectivo por ventanilla, el titular debe presentar su DNI físico vigente. Si no puede concurrir personalmente, el trámite puede realizarlo un apoderado registrado ante el organismo previsional, con la documentación requerida.

En cambio, para operar en un cajero automático es necesario contar con la tarjeta de débito y la clave correspondiente.

La principal recomendación es confirmar la acreditación y aprovechar los medios electrónicos disponibles: el dinero no debe retirarse obligatoriamente el día indicado en el calendario de ANSES.