comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aportes jubilatorios: qué hay que revisar en ANSES para saber si están registrados correctamente

El trámite es rápido, gratuito y se realiza de manera virtual. Conocé el paso a paso y todo lo que hay que tener en cuenta acerca de los aportes jubilatorios.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes
Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes. Foto: Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una vida dedicada al trabajo debe ser recompensada. Por eso, en Argentina -como en cualquier otro país del mundo- el Estado dispone una jubilación para que las personas puedan disfrutar del retiro laboral con otras actividades o pasatiempos que les interesen. En nuestro país, una mujer puede jubilarse a partir de los 60 años y un hombre desde los 65. Sin embargo, siempre va a depender de la actividad que cada uno realice.

Al momento de hacer los trámites correspondientes ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), deben demostrar que han trabajado por lo menos 30 años. Ahora bien, ¿cómo saber si los aportes jubilatorios están siendo bien recepcionados por el organismo nacional? La gestión es muy sencilla y se realiza online.

ANSES
Los interesados en conocer sus aportes jubilatorios deben consultar la página de ANSES en el apartado Historia Laboral. Foto: ANSES

Aportes jubilatorios: cómo consultarlos en ANSES

Para consultar los aportes jubilatorios es preciso ingresar a la web de ANSES y colocar el CUIT y la clave correspondiente. Una vez dentro de su sesión, deberán dirigirse a la pestaña “Trabajo” y luego “Historia Laboral”.

Aquí el organismo previsional le mostrará al consultante los nombres de todas las empresas en las que trabajó y que además le rindieron los aportes jubilatorios correspondientes.

Contenido Recomendado

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Pero hay más: también se pueden hacer las siguientes gestiones:

  • Consultar las declaraciones juradas de los empleadores
  • Períodos de tiempo en los que se realizó la actividad en dicha empresa y las remuneraciones que se obtuvieron.
  • Información que tengan las cajas provinciales y que deban ser transferidas a la Nación.

Por otro lado, ANSES permite descargar la historia laboral aquí dispuesta como constancia y no se requiere la autenticación ni la firma de un asesor del organismo previsional.

Cuándo comenzar el trámite para obtener la jubilación de ANSES

Una persona puede pedir su jubilación si tiene más de 60 0 65 años y demuestra sus 30 años de aporte. Si estos requisitos fundamentales están correctos, entonces, el interesado podrá iniciar el trámite pertinente hasta tres meses antes de cumplir la edad solicitada.

En paralelo, existe otra duda en torno a este trámite: ¿qué pasa si la edad jubilatoria está correcta pero aún no se pueden demostrar los años de aportes que se necesitan? En ese caso, la persona puede seguir trabajando hasta obtener los años de aportes suficientes.

Por otro lado, si el potencial jubilado se quiere jubilar solo con sus actividades en relación de dependencia, pero no llega en años y tiene forma de comprobar que también aportó como monotributo, puede sumar este componente para alcanzar el tiempo que se necesita.

ANSES
El trámite de jubilación se podrá iniciar hasta tres meses antes de cumplir la edad solicitada. Foto: ANSES

Qué hacer a los 65 años y sin forma demostrar los aportes jubilatorios

Por último, si una persona cumplió 65 años y no tiene manera de llegar a los 30 años de aporte, puede solicitar en ANSES a esa edad la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Se trata de un monto que corresponde al 80% de una jubilación mínima. Además, cuenta con la cobertura médica de PAMI.

En octubre 2026, la cifra fijada para es de $348.598,81. A este monto se le debe sumar el del bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el haber final es de $418.598,81.

JubilaciónJubiladosANSESTrámite
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós al histórico Showcenter de Haedo:cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

    Adiós al histórico Showcenter de Haedo: cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

  2. Se buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea:piden solo 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

    Se buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea: piden solo 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

  3. Se buscan voluntarios para vivir en una casa de campo a cambio de 5 horas diarias de trabajo:ofrecen 3 comidas y 2 días libres

    Se buscan voluntarios para vivir en una casa de campo a cambio de 5 horas diarias de trabajo: ofrecen 3 comidas y 2 días libres

  4. Miguelitos de dulce de leche ideales para acompañar con el mate en un día de lluvia:el sencillo paso a paso

    Miguelitos de dulce de leche ideales para acompañar con el mate en un día de lluvia: el sencillo paso a paso

  5. Video:evacuaron familias en Concordia y crece la alerta en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay

    Video: evacuaron familias en Concordia y crece la alerta en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina:el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales:de qué se trata el proyecto

Economía

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

Internacionales

Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

Explosiones en Riad, Arabia Saudita.

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa pese al acuerdo entre Trump y Putin

India:cortaron internet y cerraron estaciones de subte por una protesta juvenil