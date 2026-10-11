Aportes jubilatorios: qué hay que revisar en ANSES para saber si están registrados correctamente

Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes. Foto: Canal 26

Una vida dedicada al trabajo debe ser recompensada. Por eso, en Argentina -como en cualquier otro país del mundo- el Estado dispone una jubilación para que las personas puedan disfrutar del retiro laboral con otras actividades o pasatiempos que les interesen. En nuestro país, una mujer puede jubilarse a partir de los 60 años y un hombre desde los 65. Sin embargo, siempre va a depender de la actividad que cada uno realice.

Al momento de hacer los trámites correspondientes ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), deben demostrar que han trabajado por lo menos 30 años. Ahora bien, ¿cómo saber si los aportes jubilatorios están siendo bien recepcionados por el organismo nacional? La gestión es muy sencilla y se realiza online.

Los interesados en conocer sus aportes jubilatorios deben consultar la página de ANSES en el apartado Historia Laboral. Foto: ANSES

Aportes jubilatorios: cómo consultarlos en ANSES

Para consultar los aportes jubilatorios es preciso ingresar a la web de ANSES y colocar el CUIT y la clave correspondiente. Una vez dentro de su sesión, deberán dirigirse a la pestaña “Trabajo” y luego “Historia Laboral”.

Aquí el organismo previsional le mostrará al consultante los nombres de todas las empresas en las que trabajó y que además le rindieron los aportes jubilatorios correspondientes.

Pero hay más: también se pueden hacer las siguientes gestiones:

Consultar las declaraciones juradas de los empleadores

Períodos de tiempo en los que se realizó la actividad en dicha empresa y las remuneraciones que se obtuvieron.

Información que tengan las cajas provinciales y que deban ser transferidas a la Nación.

Por otro lado, ANSES permite descargar la historia laboral aquí dispuesta como constancia y no se requiere la autenticación ni la firma de un asesor del organismo previsional.

Cuándo comenzar el trámite para obtener la jubilación de ANSES

Una persona puede pedir su jubilación si tiene más de 60 0 65 años y demuestra sus 30 años de aporte. Si estos requisitos fundamentales están correctos, entonces, el interesado podrá iniciar el trámite pertinente hasta tres meses antes de cumplir la edad solicitada.

En paralelo, existe otra duda en torno a este trámite: ¿qué pasa si la edad jubilatoria está correcta pero aún no se pueden demostrar los años de aportes que se necesitan? En ese caso, la persona puede seguir trabajando hasta obtener los años de aportes suficientes.

Por otro lado, si el potencial jubilado se quiere jubilar solo con sus actividades en relación de dependencia, pero no llega en años y tiene forma de comprobar que también aportó como monotributo, puede sumar este componente para alcanzar el tiempo que se necesita.

El trámite de jubilación se podrá iniciar hasta tres meses antes de cumplir la edad solicitada. Foto: ANSES

Qué hacer a los 65 años y sin forma demostrar los aportes jubilatorios

Por último, si una persona cumplió 65 años y no tiene manera de llegar a los 30 años de aporte, puede solicitar en ANSES a esa edad la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Se trata de un monto que corresponde al 80% de una jubilación mínima. Además, cuenta con la cobertura médica de PAMI.

En octubre 2026, la cifra fijada para es de $348.598,81. A este monto se le debe sumar el del bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el haber final es de $418.598,81.