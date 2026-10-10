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ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Cuánto cobrarían la mínima y la máxima, qué pasará con el bono de $70.000 y cómo podrían afectar los feriados al calendario de pagos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Las jubilaciones de noviembre 2026.
Las jubilaciones de noviembre 2026. Foto: ANSES
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A medida que avanza el calendario de pagos de octubre, los jubilados y pensionados comienzan a consultar cuánto cobrarán en noviembre de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento por movilidad, que se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.

De confirmarse esa estimación, las prestaciones previsionales tendrán nuevos valores a partir de noviembre. Sin embargo, tanto los montos definitivos como el cronograma de pagos deberán ser confirmados por el organismo previsional.

ANSES cobros
ANSES y sus pagos. Foto: ANSES

Cuánto cobrarían los jubilados en noviembre de 2026 con el nuevo aumento

Si se aplica una suba cercana al 2% sobre los haberes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización mensual. De acuerdo con las estimaciones, los valores serían los siguientes:

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  • Jubilación mínima: alrededor de $444.600.
  • Jubilación máxima: cerca de $2.990.000.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aproximadamente $355.700.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: cerca de $311.200.

Estos importes son estimativos y podrían variar cuando se conozca el índice de inflación correspondiente a septiembre y ANSES oficialice los valores de noviembre.

La actualización mensual forma parte del esquema de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del IPC. Por eso, el porcentaje definitivo resulta clave para determinar cuánto recibirán los beneficiarios durante el próximo mes.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

Otro de los puntos que genera expectativa es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas.

Si el Gobierno mantiene ese adicional en noviembre y se confirma una jubilación mínima cercana a los $444.600, los titulares que reciban el bono completo podrían alcanzar un ingreso mensual aproximado de $514.600.

El cálculo contempla el haber previsional estimado más el refuerzo extraordinario. No obstante, ese total dependerá de que se mantenga el bono y de que se confirme el monto definitivo de la jubilación mínima.

En caso de continuar el esquema de pagos proporcionales, los jubilados y pensionados que perciban un haber superior al mínimo podrían recibir un adicional menor, de acuerdo con las condiciones que establezca el Gobierno.

Por el momento, la continuidad del bono y sus condiciones de liquidación para noviembre deben considerarse pendientes de confirmación oficial.

Cómo sería el calendario de pagos de ANSES en noviembre

La organización de los cobros de noviembre también genera interrogantes por los feriados establecidos con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Mediante el Decreto 1103/2026, el Gobierno dispuso tres jornadas no laborables con alcance territorial diferenciado: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional; el martes 10 alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba; y el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.

La coincidencia de esas fechas con el período habitual de liquidación de prestaciones plantea dudas sobre la distribución de los pagos, especialmente en los distritos alcanzados por los feriados.

Economía ANSES
Pagos de ANSES para noviembre. Foto: ANSES

Sin embargo, ANSES todavía debe publicar el calendario oficial de pagos de noviembre de 2026. Por lo tanto, aún no está confirmado si habrá modificaciones en las fechas previstas para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.

Hasta que se conozca el cronograma definitivo, los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales del organismo para verificar cuándo les corresponde cobrar según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La confirmación del aumento, la continuidad del bono y las fechas de acreditación serán los datos centrales para conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados durante noviembre.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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