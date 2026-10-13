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Ante la crecida del Paraná, Yacyretá cerró el paso vehicular y peatonal entre Argentina y Paraguay

La medida regirá, al menos, hasta el próximo sábado 17 de octubre. La medida tiene que ver con que el caudal de agua es un 40% superior al promedio histórico.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá
Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá
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La central hidroeléctrica Yacyretá informó que suspenderá hasta el próximo sábado 17 de octubre las visitas turísticas y técnicas a la represa por “razones de seguridad”, en el marco de la crecida del río Paraná por las intensas lluvias.

“Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad, quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre del corriente año”, señaló la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un comunicado.

En ese sentido, EBY aclaró que dicha medida estará “sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad”.

Central Hidroeléctrica Yacyretá Foto: Prensa

Además, informó que el cruce fronterizo ubicado en Ituzaingó, Corrientes, y la ciudad paraguaya de Ayolas “permanecerá cerrado” hasta las misma fecha.

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Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá

El lunes, Yacyreta abrió las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del río Paraná tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Alerta hidrológico

La Entidad Binacional informó que los caudales afluentes a Yacyretá se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (40%) (12.339 m³/s y 14.400 m³/s respectivamente- serie 1971-2025).

Central Hidroeléctrica Yacyretá Foto: Prensa

Según el parte, en los próximos días, “como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes.”

En ese sentido, para este martes y para el miércoles “se prevén precipitaciones de variada intensidad”. Además, según se infirmó, los pronósticos de los centros especializados coinciden en acumulados entre 20 y 50 mm promedio en gran parte de la cuenca, principalmente en la cuenca alta y cuenca del río Iguazú, y localmente en torno a 100 mm en el escenario más lluvioso.

En el caso de Puerto Ituzaingó: los niveles para hoy estarían comprendidos entre 3.5/4.8 m y los próximos días los niveles estarían comprendidos entre 4.8/5 m.

Central Hidroeléctrica Yacyretá Foto: Prensa

Por su parte, en Puerto de Ayolas (PY): los niveles para hoy 5.1/6.0 m, y para los próximos días estarían comprendidos entre 6.0/6.3 m. Nivel de alerta Puerto Ayolas: 4.20 m.

YacyretáParaguayFrontera
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