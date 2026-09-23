Advierten que las lluvias del Súper Niño podrían duplicar el caudal del Río Paraná: Yacyretá está en alerta

Central Hidroeléctrica Yacyretá Foto: Prensa

Lo que viene en los próximos meses no es una tormenta puntual ni un par de días de mal tiempo. Es un fenómeno que los especialistas ya bautizaron como “Super Niño”, y que promete escribir un capítulo intenso en la historia hídrica del mundo y, puntualmente, del Río Paraná.

Los números hablan con una contundencia poco habitual en meteorología: casi 100% de probabilidad de que las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur se mantengan firmes durante lo que queda de 2026 y se extiendan hasta los primeros meses de 2027. Traducido a paisaje, eso significa lluvias mucho más generosas de lo normal sobre el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino, justo la cuenca que alimenta al gigante binacional: la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El Paraná puede duplicarse

El Paraná, cuando el Super Niño llega, no es el mismo río de siempre. Ya ha ocurrido antes: el caudal afluente puede llegar a duplicar su promedio histórico, una masa de agua extra que exige atención constante. Por eso, en el Sector Hidrología del Departamento Técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no hay pausa: se siguen de cerca las lluvias y los caudales de cada río que aporta a la cuenca.

Cuando la situación lo amerite, la Entidad recurrirá a sus estructuras de descarga, las válvulas de escape del sistema, para evacuar el agua que las turbinas no pueden procesar. El objetivo no es solo técnico: es humano. Se trata de suavizar los picos de crecida, controlar el flujo y, sobre todo, reducir los riesgos para quienes viven río abajo.

Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá

La paradoja del caudal generoso: a más agua, menos rinde

Y aquí aparece el giro menos intuitivo de la historia: más agua no significa, automáticamente, más energía proporcional. Suena contradictorio para una central hidroeléctrica, pero la física del río lo explica.

Yacyretá es una central de llanura, y en las de este tipo las grandes crecidas tienen un efecto colateral: elevan el nivel del río aguas abajo. Eso reduce el salto neto —la diferencia de altura entre el embalse y el cauce— y con ella, la eficiencia con la que las turbinas transforman agua en energía. El resultado es tan simple como contraintuitivo: se genera menos energía por cada metro cúbico que circula, comparado con un caudal normal.

Así que aunque un río crecido permita producir, en términos absolutos, un volumen total de energía mayor, ese incremento nunca es proporcional: cuanta más agua pasa, menos rinde cada gota.

Central Hidroeléctrica Yacyretá Foto: Prensa

El aviso que llega antes que el agua: la alerta de la Entidad Binacional

Gracias a su esquema operativo, la Entidad Binacional Yacyretá puede alertar con varios días de anticipación a autoridades y comunidades ribereñas, cumpliendo con una gran tarea social.

Es una alerta precautoria, pensada para que el agua nunca llegue como sorpresa. Como en fenómenos anteriores, la Entidad cumple con su importante rol manteniendo informada a la población a medida que la situación evolucione.