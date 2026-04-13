El embajador argentino en Paraguay Guillermo Nielsen visitó el complejo Yacyretá Foto: Prensa

La Entidad Binacional Yacyretá recibió al embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen, en una jornada de trabajo centrada en el presente y el futuro energético compartido entre ambos países.

El director ejecutivo, Diego Adúriz, acompañado por el jefe del Departamento Técnico, Richart Pintar, y el gerente del proyecto Aña Cuá, Darío Jara, encabezó la recepción de la delegación oficial.

El embajador argentino en Paraguay Guillermo Nielsen visitó el complejo Yacyretá Foto: Prensa

El embajador argentino en Paraguay Guillermo Nielsen visitó el complejo Yacyretá Foto: Prensa

La agenda incluyó una recorrida técnica por la central, que permitió repasar su funcionamiento, capacidad de generación y su papel clave en el abastecimiento energético de la Argentina y la región. En ese marco, se destacó el carácter estratégico de Yacyretá como infraestructura crítica para la seguridad energética y la integración regional.

Durante la visita también se presentó el avance de las obras de Aña Cuá, una ampliación que incrementará la potencia instalada del complejo mediante el aprovechamiento del brazo homónimo del río Paraná, sin alterar la cota del embalse. El proyecto representa un salto de eficiencia en la generación, con impacto directo en la oferta energética y en la sostenibilidad del sistema.

El embajador argentino en Paraguay Guillermo Nielsen visitó el complejo Yacyretá Foto: Prensa

La presencia del embajador se inscribe en una agenda de fortalecimiento de la relación bilateral entre la República Argentina y la República del Paraguay, con foco en energía, infraestructura y desarrollo integrado, pilares de una cooperación que busca consolidar previsibilidad y escala regional.