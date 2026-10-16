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Cambio clave en Mi ANSES: cómo recibir avisos oficiales y evitar inconvenientes

El objetivo del organismo es centralizar notificaciones, citaciones y distintos requerimientos para el usuario en un mismo espacio virtual.

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ANSES habilitó el Domicilio Electrónico: ¿Cómo se hace? Foto: ANSES.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva vía para comunicarse con sus titulares y, desde ahora, determinadas comunicaciones oficiales podrán llegar directamente a un buzón digital, denominado Mi Buzón, dentro de Mi ANSES.

Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un sistema que permite centralizar notificaciones, citaciones y distintos requerimientos del organismo en un mismo espacio virtual. El servicio, por el momento, se encuentra disponible desde la versión web de mi ANSES.

El dato clave que hay que tener en cuenta

Quienes tengan habilitado este mecanismo deberán prestar especial atención a los mensajes que reciban. Según las reglas establecidas para el funcionamiento del sistema, una notificación se considera efectuada al día hábil siguiente de haber sido incorporada a Mi Buzón.

Esto significa que no es necesario abrir el mensaje para que comiencen a correr los plazos correspondientes. Por ese motivo, ANSES recomienda mantener actualizados los medios de contacto y revisar periódicamente el buzón.

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Cómo hacer el trámite del Domicilio Electrónico en ANSES.
Cómo hacer el trámite del Domicilio Electrónico en ANSES. Foto: ANSES

Cómo habilitar el Domicilio Electrónico en la app

La activación se realiza desde mi ANSES y requiere tener previamente verificados el correo electrónico y el teléfono celular asociados a la cuenta.

Para comenzar, hay que ingresar al portal de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, el recorrido cambia según el dispositivo utilizado. En la página web se debe ingresar a “Información Personal” y luego a “Domicilio y datos de contacto”. Desde la aplicación, en cambio, la opción aparece dentro de “Mis datos”.

En ese apartado se podrá avanzar con la confirmación del correo electrónico. El usuario deberá leer y aceptar las condiciones del servicio, y validar que presta conformidad para que el canal quede registrado oficialmente. Completada esa instancia, el Domicilio Electrónico queda confirmado y las futuras comunicaciones que correspondan podrán aparecer en el apartado Mi Buzón.

Por el momento, para consultar esos avisos es necesario ingresar a mi ANSES desde la página web oficial, donde quedarán concentradas las comunicaciones enviadas por el organismo.

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