Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

La Plataforma digital de ANSES permite que millones de beneficiarios puedan consultar de forma rápida y sencilla cuáles son las asignaciones correspondientes en cada caso, cuánto van a cobrar y en qué fecha.

En abril de 2026, con nuevos montos actualizados por movilidad y un calendario de pagos ya confirmado, esta herramienta se vuelve clave para organizar la economía familiar y evitar confusiones sobre los cobros.

El acceso a la app es simple: solamente requiere del número de CUIL y la Clave de Seguridad Social, que puede generarse desde la misma página oficial. Además, la plataforma permite verificar si los pagos se están realizando correctamente o si hay algún beneficio pendiente.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

¿Cómo ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social?

Dentro de la plataforma Mi ANSES, los usuarios pueden acceder a una gran cantidad de información vinculada a sus beneficios. El ingreso es sencillo y se realiza en pocos pasos:

Ingresar a la página oficial de ANSES

Seleccionar la opción “Mi ANSES”

Colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos” o “Cobros”

Hacer clic en “Consultar mis asignaciones”

Una vez dentro, el sistema muestra todas las asignaciones activas, los montos y las fechas de pago correspondientes. Este proceso también puede realizarse desde el celular, lo que facilita el acceso en cualquier momento. En caso de no contar con clave, se puede crear en pocos pasos validando datos personales.

Gestiones que se pueden realizar en la aplicación de Mi ANSES. Foto: NA

¿Qué asignación me corresponde cobrar este mes?

Para saber qué asignación corresponde cobrar, el sistema de Mi ANSES permite visualizar todos los beneficios activos según la situación de cada persona.

En abril de 2026, las asignaciones familiares se actualizaron con un aumento cercano al 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad. Los montos varían según el tipo de asignación y el nivel de ingresos del grupo familiar. Por ejemplo:

Asignación Universal por Hijo (AUH): supera los $88.000 por hijo

Asignación por Embarazo (AUE): monto similar a la AUH

Asignaciones familiares SUAF: valores variables según ingresos

Es importante tener en cuenta que, en el caso de la AUH, se retiene un 20% mensual, que se paga posteriormente tras la presentación de la libreta. Estos valores pueden cambiar según actualizaciones oficiales, por lo que se recomienda verificarlos directamente en Mi ANSES.

Paso a paso: cómo consultar tu fecha y lugar de cobro online

Consultar la fecha y lugar de cobro es fundamental para organizar las finanzas personales y evitar demoras. Desde Mi ANSES, este proceso se realiza de forma rápida:

Primero, se debe ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, dentro del menú principal, hay que dirigirse a la sección de “Cobros”, donde se detallan las fechas asignadas según el beneficio y la terminación del DNI.

El sistema también informa el lugar de cobro, ya sea banco, cajero automático o punto de pago asignado. Esta consulta puede hacerse en cualquier momento desde el celular o computadora.

Libreta ANSES Foto: ANSES

Calendario de pagos: cronograma para AUH, AUE y jubilados

El calendario de pagos de abril 2026 ya está confirmado y se organiza según la terminación del DNI. Para la AUH y asignaciones familiares, las fechas son:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Este esquema permite organizar los cobros de forma escalonada, evitando demoras y facilitando el acceso al dinero.