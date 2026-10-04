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ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana: el calendario del 5 al 9 de octubre

ANSES comienza el calendario de octubre 2026 con pagos para jubilados, pensionados, AUH y otras asignaciones. Las primeras acreditaciones serán el jueves 8.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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ANSES cobros Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza esta semana con el calendario de pagos de octubre de 2026. Los primeros depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones se realizarán el jueves 8 y el viernes 9, según la prestación y la terminación del DNI.

Durante el lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre no están previstos pagos dentro del cronograma principal. La actividad se concentrará en las últimas dos jornadas hábiles de la semana.

ANSES: quiénes cobran el jueves 8 de octubre

El jueves 8 de octubre comenzarán los pagos para jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo. También será el turno de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y las Pensiones No Contributivas.

Ese día cobrarán:

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  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: DNI terminados en 0.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: comienza el período de pago.
ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Los fondos se acreditarán de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

Quiénes cobran el viernes 9 de octubre

El calendario de ANSES continuará el viernes 9 de octubre con nuevas terminaciones de documento. Además, ese día comenzará el pago de la Asignación por Embarazo y de las Asignaciones de Pago Único.

Cobrarán los siguientes beneficiarios:

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: DNI terminados en 1.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
  • Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: inicio del período de cobro.

¿Cómo sigue el calendario de ANSES?

Después del fin de semana, los pagos se retomarán el martes 13 de octubre. Ese día cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, junto con titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminen en 2.

ANSES
ANSES jubilados Foto: ANSES

El cronograma avanzará de manera progresiva según el último número del DNI. Los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre.

Cómo consultar la fecha de cobro

Cada beneficiario puede verificar su fecha y lugar de pago ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberá seleccionar la opción “Cobros”.

Una vez depositado, el dinero permanecerá disponible en la cuenta. Por lo tanto, no es necesario retirarlo en efectivo el mismo día de la acreditación.

También se recomienda desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten claves, contraseñas o datos bancarios. ANSES no pide información confidencial por teléfono, correo electrónico ni WhatsApp.

ANSESCalendarioOctubre
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