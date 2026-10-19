comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los historiadores del vidrio derriban el mito: el hueco en la base de las botellas de vino no se creó para apoyar el pulgar, nació para esconder una punta filosa que rompía mesas

El diseño fue implementado en Inglaterra durante el siglo XVII por los primeros sopladores que utilizaban hornos de carbón. Por qué las bodegas mantuvieron esa hendidura cuando las máquinas modernas solucionaron el defecto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Botella de vino sobre una mesa de madera.
Por qué las botellas de vino tienen un hueco en la base. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El hueco en la base de las botellas de vino, conocido como picada o punt, tiene una historia vinculada con las técnicas artesanales de fabricación del vidrio. Desde al menos comienzos del siglo XVII, esta concavidad ayudaba a estabilizar los recipientes y evitar que las marcas ásperas dejadas por las herramientas de los sopladores entraran en contacto con las mesas. Aunque actualmente suele asociarse con la costumbre de apoyar el pulgar al servir, las investigaciones históricas identifican otras funciones anteriores.

Por qué las botellas de vino tienen un hueco en la base

Antes de la producción industrial, los artesanos elaboraban las botellas soplando vidrio fundido. Para completar su fabricación, utilizaban una varilla metálica conocida como pontil, que permitía sujetar el recipiente caliente mientras trabajaban en su cuello y abertura.

Al retirar esa herramienta podían quedar pequeñas protuberancias, restos de vidrio adheridos y marcas ásperas en la base. Estas irregularidades podían impedir que la botella permaneciera estable sobre una superficie plana.

Botella vidrio.
Durante la década de 1630, Inglaterra experimentó avances en la fabricación de botellas de vidrio más resistentes. Foto: Google Gemini.

La concavidad permitía mantener esas marcas por encima del anillo exterior de apoyo, evitando su contacto directo con las mesas y favoreciendo la estabilidad del recipiente.

Contenido Recomendado

Lautaro Martínez en Mendoza con Agus Gandolfo:cómo es Cittanina, la bodega de la pareja que homenajea a su hija y a Italia

Lautaro Martínez en Mendoza con Agus Gandolfo: cómo es Cittanina, la bodega de la pareja que homenajea a su hija y a Italia

Juan Martín Del Potro no se aleja del tenis, pero desembarca en el mercado vitivinícola con un Malbec de 18 meses de guarda:cuánto sale y cómo conseguirlo

Juan Martín Del Potro no se aleja del tenis, pero desembarca en el mercado vitivinícola con un Malbec de 18 meses de guarda: cuánto sale y cómo conseguirlo

La documentación del Historic Glass Bottle Identification & Information Website, una referencia especializada en arqueología histórica, identifica esta función entre las explicaciones de la hendidura y registra su presencia en botellas desde al menos comienzos del siglo XVII.

Qué ocurrió en Inglaterra en 1632 y quién fue Sir Kenelm Digby

Durante la década de 1630, Inglaterra experimentó avances en la fabricación de botellas de vidrio más resistentes, capaces de soportar mejor el almacenamiento y transporte de bebidas.

Uno de los personajes vinculados con esa transformación fue Sir Kenelm Digby, a quien documentos judiciales del siglo XVII atribuyeron el desarrollo de un nuevo tipo de botella.

Una investigación de Historic England recupera una controversia de 1662 entre fabricantes. Durante aquella disputa, el fiscal general inglés sostuvo que Digby había desarrollado esas botellas aproximadamente 30 años antes, hacia 1631 o 1632.

Botella de vidrio de vino.
Según la documentación especializada en arqueología histórica, el hueco puede contribuir a mejorar la estabilidad, reforzar determinadas bases y facilitar la acumulación de sedimentos. Foto: Google Gemini.

Sin embargo, el estudio también recoge evidencias de producción anterior y advierte que la autoría de aquella innovación continúa siendo discutida. La documentación no demuestra que Digby inventara el hueco en 1632, aunque permite relacionar ese período con la evolución de las botellas modernas.

Para qué sirve hoy el hueco de las botellas de vino y por qué todavía se utiliza

Con la industrialización desapareció la necesidad de utilizar el pontil en la fabricación convencional, pero la concavidad continuó formando parte del diseño de numerosos envases.

Según la documentación especializada en arqueología histórica, el hueco puede contribuir a mejorar la estabilidad, reforzar determinadas bases y facilitar la acumulación de sedimentos. En algunas técnicas tradicionales de elaboración de vinos espumantes también interviene en la manipulación de las botellas.

La costumbre de colocar el pulgar en la hendidura al servir constituye otro uso posible, aunque las fuentes históricas no permiten establecer que haya sido el motivo de su aparición.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

VinoHistoria
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Demandó a su vecina por $800.000 por humedad en La Matanza, pero la pericia demostró que la culpa era suya y el juicio se le volvió en contra

    Demandó a su vecina por $800.000 por humedad en La Matanza, pero la pericia demostró que la culpa era suya y el juicio se le volvió en contra

  2. Los historiadores de ajedrez coinciden:la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

    Los historiadores de ajedrez coinciden: la ranura en la cabeza del alfil no es un adorno, se creó en 1849 y representa el gorro ceremonial de obispos

  3. Cambian los colectivos en el AMBA:la lista completa con las 104 líneas que tendrán menos frecuencia desde hoy lunes 19 de octubre

    Cambian los colectivos en el AMBA: la lista completa con las 104 líneas que tendrán menos frecuencia desde hoy lunes 19 de octubre

  4. La atacaron dos perros que estaban sueltos, terminó con cuatro cirugías en la pierna y la dueña deberá pagarle $20.818.991

    La atacaron dos perros que estaban sueltos, terminó con cuatro cirugías en la pierna y la dueña deberá pagarle $20.818.991

  5. Usó una aspiradora robot para descubrir la infidelidad de su esposa, ganó una indemnización pero terminó preso:qué cambió

    Usó una aspiradora robot para descubrir la infidelidad de su esposa, ganó una indemnización pero terminó preso: qué cambió
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA:analizaron la realidad productiva e industrial

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales

Política

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Plazo Fijo:cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días de octubre a noviembre en los principales bancos de Argentina

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás