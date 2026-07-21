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Cómo es Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: homenaje a su hija y conexión con Italia

El futbolista y la empresaria impulsan emprendimientos alejados de las canchas y cerca de sus raíces mendocinas: un restaurante y una bodega boutique de lujo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.
Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina
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Lejos del fútbol, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo apostaron por un emprendimiento que refleja sus raíces familiares. Se trata de Cittanina, una bodega boutique ubicada en Mendoza que combina la tradición vitivinícola argentina con la historia de la familia que construyeron entre Argentina e Italia.

El proyecto nació con el objetivo de elaborar vinos de alta gama a partir de viñedos históricos y ofrecer una experiencia que une naturaleza, gastronomía y cultura. La iniciativa forma parte del crecimiento empresarial de la pareja, que también impulsa el restaurante Coraje en Milán y Mendoza.

Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina

Cittanina: de qué trata el proyecto vitivinícola de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Cittanina es una bodega boutique de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo ubicada en el corazón de Luján de Cuyo, Mendoza. El emprendimiento está enfocado en la producción de vinos premium elaborados con uvas provenientes de un viñedo histórico de Malbec implantado en 1930.

La propuesta busca ir más allá de la elaboración de vino. El proyecto fue concebido como un espacio para conectar la naturaleza, la historia familiar y el turismo del vino, con recorridos por los viñedos, degustaciones y una experiencia gastronómica que se complementa con el restaurante Coraje, una sucursal del original que se encuentra en Milán, Italia.

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Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina

Un homenaje familiar: por qué la bodega de Lautaro Martínez se llama “Cittanina”

El nombre Cittanina tiene un significado muy especial para la pareja. Surge de la unión de la palabra italiana città (ciudad) con Nina, la hija mayor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Según explican en la historia oficial del proyecto, el nombre simboliza una “ciudad soñada” donde se entrelazan las raíces italianas de la familia con el paisaje mendocino. La identidad de la bodega está inspirada en la infancia, la inmigración, la familia y el vínculo entre Italia y Mendoza, dos lugares muy importantes en la vida de la pareja.

Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina

Dónde queda la bodega Cittanina y por qué eligieron la provincia de Mendoza

La bodega está ubicada en Las Compuertas, distrito de Luján de Cuyo, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Mendoza.

La elección del lugar no fue casual. Además de ser la provincia natal de Agustina Gandolfo, Las Compuertas es el sitio ideal para la producción de vinos de alta gama: viñedos de altura, gran amplitud térmica, suelos privilegiados y una larga tradición vitivinícola.

El viñedo principal se encuentra a unos 1.050 metros sobre el nivel del mar y conserva plantas de Malbec de más de 90 años, lo que permite obtener uvas de gran concentración y calidad.

Cómo son los vinos de Cittanina y qué experiencia ofrece el emprendimiento boutique

Actualmente, Cittanina produce dos etiquetas elaboradas con 100% Malbec:

  • Pasión, un vino pensado para destacar la frescura, la fruta y el equilibrio. - Caja x 6 $ 228.000
  • Coraje, una etiqueta de mayor complejidad, elaborada con distintas etapas de cosecha para lograr mayor estructura y profundidad. - Caja x 6 $ 480.000

Ambos vinos provienen del mismo viñedo histórico, aunque tienen perfiles distintos gracias a sus procesos de elaboración y crianza.

Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina

El emprendimiento también apuesta por el enoturismo, ya que el complejo ofrece espacios para degustaciones, recorridos entre viñedos y una propuesta gastronómica encabezada por Coraje, con el objetivo de brindar una experiencia integral que combine vino, cocina y paisaje mendocino.

Lautaro MartínezAgustina GandolfoBodegaVino
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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