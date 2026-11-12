En 2008, Nicolás Burdisso y Belén Soler Valle lanzaron su propia bodega en Mendoza: 17 años después, exportan sus vinos a más de 10 países

Proyecto vitivinícola de Nicolás Burdisso y su pareja Foto: @vinosdepotrero en Instagram

El mundo vitivinícola fue incursionado por celebridades alrededor de todo el mundo: Francis Ford Coppola, Sarah Jessica Parker, Sting y Cristiano Ronaldo son algunos de quienes tienen y han tenido sus propias producciones de vinos. Existen así muchos vinos de famosos, pero pocos de ellos logran venderlo sin poner su nombre en primer plano: Nicolás Burdisso fue uno de ellos.

El exfutbolista argentino de 47 años, ganador de tres copas Libertadores con Boca Juniors y campeón olímpico con la Selección en Atenas 2004, se casó con la sommelier Belén Soler Valle, de 43 años, y armaron así una bodega llamada “Vinos de potrero”.

El futbolista argentino de 47 años, ganador de tres copas Libertadores con Boca Juniors y campeón olímpico con la Selección en Atenas 2004, se casó con la sommelier Belén Soler Valle, de 43 años, y armaron así una bodega llamada “Vinos de potrero”. Foto: @vinosdepotrero en Instagram

“No queríamos confundir. Sabíamos que los protagonistas eran la bodega y el vino. Lo tuvimos claro desde el principio. El consumidor tiene que dejarse cautivar por el vino, no por quién está detrás de la bodega”, declaró Burdisso para La Nación.

El nacimiento del proyecto en 2008: la gran apuesta de Nicolás Burdisso y Belén Soler Valle

Bodega Vinos de Potrero fabrica sus propios vinos desde el año 2008 en la provincia de Mendoza. Con el corazón en el Valle de Uco, esta creación vitivinícola dejó la vara bien alta por producir partidas limitadas que alcanzaron un nivel de calidad superlativa en sus diferentes rangos de precios.

El equipo está compuesto por el enólogo Bernardo Bossi Bonilla y el ingeniero agrónomo Marcelo Canatella, dos personajes importantes en la escena vitivinícola mendocina.

“El Debut es el vino más especial para todos los que hacemos Vinos de Potrero porque fue el primer vino que pensamos, el que dio nacimiento a todo el proyecto, el que nos hizo poder pensar a que podíamos elaborar nuestros propios vinos y tener nuestra propia bodega. Un gran sueño hecho realidad”, declaró Nicolás Burdisso, co-fundador de los Vinos de Potrero.

De un amor nacido en Italia a una bodega en Mendoza: cómo se originó la idea de Vinos de Potrero

Nicolás comentó que la idea de hacer vino surgió por casualidad. Y profundizó: “La posibilidad de comprar un terreno inculto en Gualtallary, Tupungato, nos encuentra con la pasión que estábamos teniendo por los vinos. Tupungato no era entonces lo que es hoy [uno de los hot spots de la vitivinicultura], pero era una buena posibilidad. Lo hablamos y decidimos que era el momento para hacerlo”.

Belén, su pareja, agregó: “Nos encantó el lugar, nos volvimos locos. La idea inicial era tener una casa y plantar viñedos como los italianos, que tienen su vino, su aceite de oliva, sus conservas. Ese fue el input: vamos a tener un vino espectacular y lo vamos a llevar a Italia para convidar a nuestros amigos, para tener en Navidad. Así nos empezamos a entusiasmar”.

Vinos de Potrero. Foto: @vinosdepotrero en Instagram

Cuando se les consultó sobre la elección del nombre, el futbolista reveló: “Buscábamos un hilo conductor con lo que era común y corriente a la familia, con mi trabajo con el fútbol, con ser auténticos, con reflejar el terror. Queríamos reflejar todo eso como bodega. Y ahí encontramos la palabra “potrero”, con la que pudimos hablar del terroir y establecer una analogía con lo futbolístico. Uno va a la finca en Gualtallary y se da cuenta de que es diferente y que los vinos son diferentes, que tienen una cosa muy salvaje y muy linda".

De Mendoza al mundo: cómo lograron exportar sus vinos a más de 10 países

“Nosotros crecimos y aprendimos el mundo del vino con el enoturismo; es una herramienta fantástica”, indicó el exfutbolista de Boca. “Fuimos creciendo año tras año. Fuimos sumando fincas, invirtiendo en infraestructura, comprando barricas, tanques”, añadió.

En última instancia, Belén expuso detalles de la producción que los catapultó a poder exportar sus vinos: “Pensá que empezamos con 22.000 botellas [de producción al año] y ahora estamos en 110.000. Con presencia en más de 10 países. Nuestros grandes compradores, después de la Argentina, son Italia e Inglaterra. Pero también estamos en lugares raros, como Islandia”.