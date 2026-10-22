El misterio de la corona de la poderosa dama del ajedrez: por qué tiene una pequeña esfera y en qué se diferencia de la del rey

La dama puede avanzar cualquier cantidad de casillas libres en sentido horizontal, vertical o diagonal, lo que la convierte en la pieza de ajedrez de mayor movilidad del tablero. Foto: Google Gemini.

La dama del ajedrez tiene una corona con pequeñas puntas y, en numerosos modelos, una esfera en su parte superior. Este detalle forma parte del diseño Staunton, registrado en Inglaterra en 1849 por Nathaniel Cooke, y está relacionado con la representación de una coroneta, símbolo tradicional de la realeza. Aunque su forma responde a una tradición documentada, no se ha establecido un significado histórico independiente para la pequeña esfera central.

Qué significa la pequeña punta de la corona de la dama del ajedrez

La explicación se encuentra en el diseño Staunton, que comenzó a comercializarse en Inglaterra durante el siglo XIX y terminó convirtiéndose en el modelo de referencia para las piezas modernas.

Según la documentación histórica recopilada por House of Staunton, un texto publicado por el periódico británico The Illustrated London News en septiembre de 1849 explicaba que el objetivo era otorgar a cada figura una apariencia reconocible. El rey estaba representado por una corona y la dama por una coroneta, una versión de la corona utilizada tradicionalmente como símbolo de rango.

La diferencia con el rey resulta especialmente visible: mientras este suele tener una cruz sobre su corona, la dama conserva un remate redondeado que permite identificarla. Foto: Google Gemini.

En los tableros actuales, la coroneta de la dama suele presentar varias puntas alrededor de su borde y una pequeña esfera central. Esta última es una característica habitual de los modelos Staunton, aunque las fuentes históricas consultadas no le atribuyen un simbolismo específico.

La diferencia con el rey resulta especialmente visible: mientras este suele tener una cruz sobre su corona, la dama conserva un remate redondeado que permite identificarla.

Por qué la dama y el rey tienen coronas diferentes desde 1849

El 1° de marzo de 1849, Nathaniel Cooke registró en Londres el diseño ornamental de un conjunto de piezas que posteriormente fabricó y comercializó la empresa John Jaques.

El British Museum conserva un conjunto histórico y documenta cómo la participación del ajedrecista Howard Staunton contribuyó a popularizarlo. El verdadero autor artístico del modelo continúa siendo objeto de debate, aunque el registro a nombre de Cooke está confirmado.

La propuesta introdujo figuras reconocibles, bases estables y formas que facilitaban su manipulación. Estas características ayudaron a reemplazar otros modelos que circulaban durante el siglo XIX.

La diferenciación entre el rey y la dama continúa vigente. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) establece que la parte superior de ambas piezas debe distinguirse claramente, según la normativa que entró en vigor el 1 de marzo de 2026.

El mismo reglamento recomienda una altura estándar de 95 milímetros para el rey y 85 milímetros para la dama, con una variación permitida de hasta el 10%, siempre que se mantenga el orden relativo de tamaños.

Cómo la dama pasó de ser una consejera a convertirse en la pieza más poderosa

La historia de la dama comenzó varios siglos antes de la creación del diseño Staunton. De acuerdo con el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en las antiguas tradiciones persa e islámica del ajedrez existía un visir, figura masculina que representaba a un consejero cercano al rey.

En Europa, las reinas comenzaron a reemplazar gradualmente a estos consejeros durante la Edad Media. El museo conserva una figura escandinava del siglo XIII, elaborada en marfil de ballena, que representa a una reina montada a caballo y rodeada por su séquito.

En Europa, las reinas comenzaron a reemplazar gradualmente a estos consejeros durante la Edad Media. Foto: Google Gemini.

En sus primeras versiones europeas, la dama tenía una movilidad mucho más limitada que en el ajedrez moderno. Inicialmente podía desplazarse una sola casilla en diagonal, antes de que sucesivas transformaciones de las reglas ampliaran sus movimientos.

Actualmente puede avanzar cualquier cantidad de casillas libres en sentido horizontal, vertical o diagonal, lo que la convierte en la pieza de ajedrez de mayor movilidad del tablero.

La corona también evolucionó con los distintos estilos de fabricación. Sin embargo, la distinción entre el rey y la dama que documentaban los fabricantes del siglo XIX permanece en los conjuntos utilizados en las competiciones internacionales.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.