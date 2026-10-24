Una cordobesa viajó a República Dominicana, dijo que se llamaba Candela y allá nadie lo podía creer: “¿Cómo así?”

Sorpresa en República Dominicana por el nombre de una joven argentina. Foto: Captura de video.

Un video de una joven cordobesa se volvió viral con las reacciones que generó en República Dominicana al contar cuál era su nombre.

En un reel de Instagram, la argentina se presenta ante un grupo de dominicanos y, al decir que se llamaba Candela, provoca una inmediata reacción de sorpresa, risas y diversos comentarios.

Las imágenes reflejan la diferencia cultural y lingüística entre ambos países. Mientras que en Argentina Candela es un nombre de mujer muy popular desde hace décadas, en República Dominicana la palabra suele asociarse a expresiones coloquiales vinculadas a situaciones intensas, problemáticas o de gran impacto, por lo que escucharla como nombre propio genera curiosidad y hasta incredulidad.

En el video puede verse cómo los dominicanos reaccionan de manera espontánea apenas escuchan el nombre. Algunos se muestran sorprendidos, otros se ríen y varios intentan confirmar si efectivamente ese es el nombre real de la joven.

La bandera de República Dominicana es la única que tiene una Biblia en su escudo. Foto: Unsplash.

Lejos de incomodarse, la argentina toma la situación con humor y continúa interactuando con quienes la rodean.

Como suele ocurrir con los contenidos virales, el reel se llenó de comentarios: muchos argentinos señalaron que nunca habían imaginado que el nombre Candela pudiera generar semejante reacción en el Caribe, mientras que dominicanos explicaron el sentido que tiene la palabra en su uso cotidiano.