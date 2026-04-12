Empresa estadounidense construirá un puerto espacial en Latinoamérica. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La empresa aeroespacial estadounidense Launch On Demand Holdings anunció la construcción de un puerto espacial en República Dominicana con una inversión estimada de 600 millones de dólares.

El proyecto, liderado por Burton Catledge, contempla iniciar las obras antes de fin de año en una zona cercana a la frontera con Haití, elegida por su valor estratégico en el Caribe.

Launch on Demand invierte en República Dominiaca: por qué eligió a este país de Latinoamérica para instalar un puerto espacial

La decisión de instalar esta infraestructura en territorio dominicano responde a múltiples factores. En primer lugar, su ubicación geográfica privilegiada facilita operaciones de lanzamiento hacia distintas órbitas, lo que reduce costos logísticos y aumenta la competitividad frente a otros centros espaciales. Además, el país ofrece estabilidad política relativa y apertura a inversiones extranjeras, dos condiciones clave para proyectos de gran escala.

Puerto espacial en República Dominicana. Foto: Grok.

Pero, el componente geopolítico también resulta determinante. Según explicó Catledge, la iniciativa surge como respuesta al avance de China en el desarrollo de infraestructura espacial en América Latina. En este contexto, el nuevo puerto espacial busca fortalecer la presencia tecnológica de Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio occidental, evitando que actores externos consoliden posiciones estratégicas en la región.

El proyecto no solo apunta a lanzamientos de satélites, sino también a la creación de instalaciones de “doble uso”, capaces de integrar investigación, desarrollo tecnológico y servicios comerciales vinculados a la industria aeroespacial.

Impacto económico: cómo influirá la inversión de 600 millones de dólares en la región

La magnitud de la inversión posiciona a este proyecto como uno de los más ambiciosos en la historia reciente de Santo Domingo y del país en general. El gobierno encabezado por Luis Abinader considera la iniciativa clave para diversificar la economía, tradicionalmente dependiente del turismo y la minería.

Uno de los aspectos más destacados es que la financiación será completamente privada, sin aportes del Estado dominicano. Este enfoque reduce la carga fiscal y, al mismo tiempo, demuestra la confianza de inversores internacionales en el potencial del país como destino para proyectos tecnológicos de alto impacto.

Puerto espacial en República Dominicana. Foto: Grok.

En términos económicos, el puerto espacial podría generar miles de empleos directos e indirectos durante su construcción y operación. Además, impulsaría el desarrollo de industrias complementarias como telecomunicaciones, ingeniería avanzada, logística y servicios tecnológicos.

También se espera un efecto multiplicador en la economía local. La instalación atraería talento especializado, fomentaría la transferencia de conocimiento y abriría nuevas oportunidades para universidades y centros de investigación. A largo plazo, esto podría transformar el perfil productivo del país, orientándolo hacia sectores de mayor valor agregado.

Otro punto clave es el posicionamiento internacional. Con esta infraestructura, República Dominicana podría integrarse a la cadena global de la industria espacial, captando contratos de lanzamiento y colaboraciones con empresas tecnológicas de distintos países.

República Dominicana como nuevo hub estratégico para la industria espacial en Latinoamérica

La construcción de este puerto espacial marca un punto de inflexión para Latinoamérica en materia aeroespacial. Hasta ahora, la región ha tenido una participación limitada en esta industria, pero el avance de proyectos como este podría cambiar ese panorama.

Puerto espacial en República Dominicana. Foto: Grok.

El plan de Launch On Demand Holdings busca convertir a República Dominicana en un hub estratégico para operaciones espaciales en el Caribe. La cercanía con rutas marítimas y aéreas, sumada a su ubicación ecuatorial relativa, ofrece ventajas técnicas frente a otros puntos del continente.

Además, el contexto global juega un papel fundamental. Informes recientes del Congreso estadounidense advierten sobre la expansión de China en América Latina mediante estaciones terrestres, radiotelescopios y centros de seguimiento satelital. Frente a este escenario, el nuevo puerto espacial se presenta como una respuesta directa para equilibrar la influencia tecnológica en la región.

El proyecto también abre la puerta a una mayor integración regional en el sector aeroespacial. Países vecinos podrían beneficiarse de servicios de lanzamiento, colaboración científica y acceso a infraestructura avanzada, generando un ecosistema tecnológico más robusto en América Latina.

En definitiva, la iniciativa no solo representa una inversión millonaria, sino también una apuesta estratégica a largo plazo. Con apoyo político, capital privado y una visión geopolítica clara, República Dominicana se perfila como un nuevo actor en la industria espacial global, capaz de redefinir su modelo económico y su posicionamiento internacional en los próximos años.