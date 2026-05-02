El país de Latinoamérica que busca convertirse en un hub industrial y logístico:

El país de Latinoamérica que busca convertirse en un hub industrial y logístico. Foto: ChatGPT.

República Dominicana avanza en su objetivo de consolidarse como un hub industrial y logístico regional, impulsada por el crecimiento económico sostenido, la expansión de su aparato productivo y la estabilidad institucional, según destacaron autoridades del sector industrial del país. El planteo fue expuesto durante un acto oficial encabezado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, quien aseguró que el país caribeño reúne las condiciones necesarias para posicionarse como un centro estratégico en la región.

¿Cómo busca República Dominicana transformarse en un hub industrial y logístico?

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) explicó que la combinación de crecimiento económico, diversificación productiva y estabilidad institucional es clave para el futuro del país. En ese sentido, sostuvo que República Dominicana cuenta con ventajas competitivas claras para atraer inversiones y consolidarse como plataforma regional.

República Dominicana busca transformarse en un hub industrial y logístico. Foto: Instagram @santodomingociudad

“Contamos con estabilidad institucional, cercanía estratégica a los principales mercados, una plataforma productiva en expansión y una trayectoria de crecimiento que genera confianza. Esas ventajas, hoy respaldadas por resultados concretos, son nuestra mayor credencial ante los inversionistas del mundo. No es casualidad. Es el resultado de decisiones, de una estrategia-país que está dando frutos”, argumentó Brache.

El rol de la Asociación de Industrias de la República Dominicana en la expansión regional

Durante el acto —que contó con la presencia del presidente Luis Abinader— Brache destacó el papel de la AIRD como motor del desarrollo industrial. Afirmó que la industria no solo impulsa la economía, sino que también sostiene el empleo formal, la innovación y los encadenamientos productivos que dinamizan distintos sectores.

El dirigente resaltó además que la entidad trabaja en la construcción de una visión de desarrollo basada en la producción, la competitividad y la articulación público-privada.

El país de Latinoamérica que busca convertirse en un hub industrial y logístico. Foto: ChatGPT.

Trayectoria de crecimiento confiable: los fundamentos del modelo dominicano

Según datos oficiales citados durante el evento, la economía dominicana creció un 5,1 % en 2025, mientras que las exportaciones registraron un aumento superior al 18 % en comparación con 2024. Brache destacó que estos resultados no son aislados, sino parte de una tendencia sostenida que refuerza la confianza en el país.

“Contamos con estabilidad institucional, cercanía estratégica a los principales mercados, una plataforma productiva en expansión y una trayectoria de crecimiento que genera confianza. Esas ventajas, hoy respaldadas por resultados concretos, son nuestra mayor credencial ante los inversionistas del mundo. No es casualidad. Es el resultado de decisiones. De una estrategia país que está dando frutos”, reiteró.

Además, señaló que la industria dominicana cumple un rol central en la economía, al generar valor agregado, empleo formal y resiliencia ante escenarios adversos.

Santo Domingo, República Dominicana. Foto: Instagram @santodomingociudad

Impacto regional: el camino para ser el centro logístico del Caribe

El presidente de la AIRD remarcó que República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica, impulsada por la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el nearshoring y la búsqueda de proveedores más cercanos y confiables. En ese contexto, destacó que el país está mejor preparado que nunca para integrarse a las nuevas dinámicas del comercio internacional.

Brache también subrayó que la industria dominicana ha mostrado capacidad de expansión, modernización y diversificación, con empresas que incorporan tecnología, mejoran estándares y apuestan por la sostenibilidad. Según explicó, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones alcanzaron los 3.736,9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 18 % interanual.

Asimismo, la producción agroindustrial registró resultados récord, con más de 14,38 millones de quintales de arroz en 2025, consolidando al país como uno de los principales productores del Caribe y Centroamérica.