Del lujo al lenguaje secreto: el abanico nació para avivar el fuego, conquistó los grandes salones y ahora protagoniza una muestra en Buenos Aires

El abanico, entre el lujo, el arte y los mensajes secretos Foto: Prensa Museo Histórico Nacional

Un abanico podía aliviar el calor, completar un vestido, demostrar riqueza y hasta llamar la atención de alguien al otro lado de un salón. Detrás de ese objeto aparentemente sencillo existe una historia de viajes, transformaciones culturales, avances técnicos y códigos sociales.

Ese universo será el protagonista de “Mensajes en el Aire”, la exposición temporaria que el Museo Histórico Nacional inaugurará el viernes 16 de octubre en su sede de Defensa 1600, frente al Parque Lezama.

La muestra podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027, con entrada libre y gratuita, y reunirá una selección de piezas pertenecientes a la Colección Histórica del Traje Argentino. El recorrido incluirá ejemplares de distintas épocas y procedencias, desde el siglo XVIII hasta la década de 1970.

El remoto origen de un objeto que atravesó culturas

El origen del abanico es difícil de ubicar en una fecha precisa. Sus antecedentes podrían remontarse a un gesto elemental: agitar hojas, plumas u objetos planos para mover el aire y avivar el fuego.

Con el paso del tiempo, aquella práctica cotidiana adquirió otros significados. En diferentes civilizaciones antiguas, los abanicos rígidos también se utilizaron en ceremonias y como símbolos de poder.

Del uso cotidiano a los grandes salones europeos Foto: Prensa Museo Histórico Nacional

En el Antiguo Egipto, algunos modelos de gran tamaño eran sostenidos por asistentes y acompañaban a las figuras de autoridad. En China, en tanto, se desarrolló una extensa tradición de abanicos elaborados con seda, plumas y bambú.

La gran innovación técnica apareció en Japón con el sistema plegable. Esta transformación permitió que el objeto pudiera cerrarse, guardarse y transportarse fácilmente. Además, su superficie comenzó a utilizarse como soporte para pinturas, paisajes, retratos, escenas mitológicas y caligrafías.

Del lujo europeo a los salones del Río de la Plata

A través de las rutas comerciales entre Asia y Europa, los abanicos orientales despertaron una enorme fascinación en las cortes occidentales.

Durante los siglos XVIII y XIX alcanzaron su etapa de mayor sofisticación. Los ejemplares más costosos combinaban nácar, marfil, carey, seda, encaje, hueso, madera, metales y plumas. Algunos también incorporaban pinturas, grabados, tallados y pequeños abalorios.

“Mensajes en el Aire” llega al Museo Histórico Nacional Foto: Prensa Museo Histórico Nacional

En aquellos años, el abanico dejó de ser solamente un objeto contra el calor. También comenzó a revelar la posición social, el gusto y la identidad de quien lo llevaba.

Esa influencia llegó hasta el Río de la Plata, donde el accesorio encontró su lugar en reuniones, celebraciones y salones. La exposición permitirá observar modelos plegables, rígidos, articulados, de pantalla y los llamados abanicos brisés o de baraja.

Los sorprendentes abanicos de “mil caras”

Entre las piezas más llamativas aparecen los denominados abanicos de mil caras, fabricados en Cantón, China, especialmente para el mercado europeo.

Su nombre se debía a la gran cantidad de personajes representados en escenas minuciosas. En los modelos más elaborados, cada rostro podía estar tallado en marfil y las pequeñas vestimentas se realizaban con fragmentos de seda.

Vistos de cerca, estos abanicos funcionan como diminutos escenarios teatrales, repletos de figuras, edificios, jardines y detalles artesanales.

Abanicos para novias, niñas y mujeres de luto

La elección de un abanico podía depender de la edad, la ocasión y la situación personal de su portadora. Existían piezas para niñas, novias y celebraciones, pero también modelos destinados a acompañar las diferentes etapas del luto.

Piezas históricas revelan la evolución de este fascinante accesorio Foto: Prensa Museo Histórico Nacional

Los colores y materiales ayudaban a comunicar una condición determinada, incluso antes de pronunciar una palabra.

La exhibición también presentará abanicos conmemorativos producidos en la Argentina para el Centenario de 1910. Con el avance del siglo XX, el objeto sumó una nueva función: convertirse en soporte publicitario para comercios, perfumerías y tintorerías.

¿Existió realmente el lenguaje secreto del abanico?

Uno de los aspectos más curiosos es el supuesto “lenguaje del abanico”. Según la tradición, abrirlo lentamente, sostenerlo de determinada manera o acercarlo al rostro permitía enviar mensajes silenciosos.

Sin embargo, la muestra invita a poner esa creencia bajo la lupa. ¿Fue realmente un código utilizado en los salones o una estrategia comercial destinada a aumentar el misterio del accesorio?

La respuesta permanece abierta. Esa incógnita es, precisamente, una de las claves de “Mensajes en el Aire”: descubrir todo lo que un objeto cotidiano puede contar sobre las sociedades que lo utilizaron.

Cuándo y dónde visitar la muestra