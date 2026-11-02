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Lo fundaron en 1584, fue saqueado por piratas ingleses y terminó devastado en 1720 tras una inundación causada por El Niño: el convento de Perú ligado a los inicios del papa León XIV

Ubicado en Lambayeque, el Convento de San Agustín de Zaña conserva arcos y muros de hace más de cuatro siglos. Su vínculo con la orden agustina lo incorporó a una nueva ruta turística.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vista aérea del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones.
Vista aérea del Convento de San Agustín. Foto: REUTERS
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El Convento de San Agustín de Zaña, ubicado en la región de Lambayeque, al norte de Perú, fue fundado el 5 de octubre de 1584 y atravesó algunos de los episodios más importantes de la historia colonial de la zona. En 1686, la ciudad sufrió un saqueo a manos de piratas ingleses, mientras que el 15 de marzo de 1720, una devastadora inundación provocada por el fenómeno de El Niño afectó gravemente al complejo religioso.

Más de cuatro siglos después, sus ruinas forman parte de la Ruta del papa León XIV, un circuito que recupera el legado agustino y la historia pastoral de Robert Francis Prevost en territorio peruano.

Un perro en medio del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones.
Vista del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones. Foto: REUTERS

Qué relación tiene el Convento de San Agustín de Zaña con el papa León XIV

La conexión principal entre el convento y el papa León XIV se encuentra en la Orden de San Agustín. El complejo fue fundado por religiosos agustinos, la misma congregación a la que ingresó Robert Francis Prevost en 1977 y de la que fue superior general entre 2001 y 2013.

Además, el vínculo es también territorial, ya que Prevost desarrolló parte de su actividad religiosa en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, diócesis a la que pertenece Zaña.

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El papa León XIV

En abril de 2026, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) anunció una iniciativa de aproximadamente 150.000 soles (más de 66.750.000 pesos argentinos) para mejorar la sala de visitantes del convento e incorporarla a la experiencia turística de la Ruta de León, que reúne 22 atractivos en Lambayeque.

Visitantes observan una maqueta dentro del museo del Convento de San Agustín.
Visitantes observan una maqueta dentro del museo del Convento de San Agustín. Foto: REUTERS

Cómo se fundó el convento en 1584 y qué ocurrió durante el saqueo pirata de 1686

Según el inventario turístico oficial de Mincetur, el convento fue fundado el 5 de octubre de 1584 por fray Alonso García. Su construcción se extendió entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, con la participación del maestro de obras Blas de Orellana.

Ocupaba una manzana completa, con dos patios y una iglesia, mientras que su arquitectura incorporó bóvedas de crucería y elementos góticos, poco frecuentes entre los edificios coloniales que todavía se conservan en Perú.

En 1686, el pirata inglés Edward Davis llegó a Zaña acompañado por aproximadamente 200 hombres. Las crónicas locales sostienen que los atacantes saquearon el convento y se llevaron objetos de oro, plata y vestimentas religiosas.

Vista aérea del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones.
Vista aérea del Convento de San Agustín. Foto: REUTERS

Por su parte, los investigadores Sandra Negro y Samuel Amorós señalaron que, si bien el ataque causó importantes pérdidas económicas, las edificaciones no sufrieron daños directos.

La inundación de 1720 causada por El Niño y cómo se conserva el convento actualmente

La madrugada del 15 de marzo de 1720, después de varias semanas de lluvias intensas, el río Zaña se desbordó e inundó gran parte de la ciudad. Según una investigación publicada en la revista científica Diálogo Andino, el agua alcanzó dos metros en algunos sectores, mientras que las construcciones de mayor resistencia consiguieron mantenerse parcialmente en pie.

Si bien el convento sufrió importantes daños, su deterioro continuó durante las décadas siguientes. Una nueva inundación en 1728 agravó la situación y, hacia finales del siglo XVIII, los religiosos agustinos ya habían abandonado el complejo.

Pozo del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones.
Vista del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones. Foto: REUTERS

En 1972, el Convento de San Agustín de Zaña fue declarado Patrimonio Cultural Inmueble Colonial y Republicano de Perú. Actualmente conserva parte de sus arcos de ladrillo, muros, portadas y bóvedas, además de vestigios de antiguas pinturas murales.

Ubicado en la calle San Agustín, en el distrito de Zaña, el monumento recibe visitantes interesados en la arquitectura colonial y la historia religiosa. Su incorporación a la Ruta de León busca fortalecer la conservación del patrimonio y recuperar la memoria de una ciudad marcada por los desastres naturales y su pasado virreinal.

Papa León XIVConventoPerú
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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