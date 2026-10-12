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Tiene más de 135 años, guarda la bandera de Belgrano y el uniforme de Güemes: cómo es el museo gratuito que recorre la historia argentina

Frente al Parque Lezama, una antigua mansión conserva documentos, armas y objetos vinculados con algunos de los protagonistas más importantes del país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Museo Histórico Nacional
Museo Histórico Nacional Foto: Argentina.gob.ar.
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En una esquina tradicional de la Ciudad de Buenos Aires existe una casona que parece detenida en el tiempo. Sus galerías, paredes rojizas y una particular torre mirador conservan el aspecto de una residencia del siglo XIX. Sin embargo, detrás de su fachada se guarda una parte fundamental de la historia argentina.

Se trata del Museo Histórico Nacional, una institución fundada en 1889 que actualmente funciona en la antigua residencia de la familia Lezama. Sus salas permiten recorrer desde la Revolución de Mayo y la Independencia hasta las guerras civiles y la organización nacional.

Entre sus piezas más destacadas aparecen una bandera que acompañó al ejército de Manuel Belgrano, prendas de José de San Martín, el uniforme de Martín Miguel de Güemes, documentos de 1810 y pinturas de Cándido López.

La lujosa quinta que se convirtió en museo

Antes de recibir sus colecciones históricas, la propiedad perteneció al comerciante escocés Daniel Mackinlay. Como en su entrada se izaba diariamente una bandera británica, los vecinos comenzaron a conocerla como la“quinta de los ingleses”.

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Más tarde fue adquirida por Charles Ridgley Horne, empresario estadounidense y cuñado del general Juan Lavalle. Horne amplió los terrenos y levantó la residencia de estilo italiano que, con distintas modificaciones, llegó hasta la actualidad.

La Bandera de Macha atribuida a Belgrano está en el MHN desde 1896 Foto: Museo Histórico Nacional

Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, la propiedad pasó a manos del comerciante salteño Gregorio Lezama. Tras su muerte, su viuda vendió el terreno a la Municipalidad de Buenos Aires. La antigua quinta fue transformada en paseo público y dio origen al actual Parque Lezama.

La casona también atravesó momentos dramáticos. En 1858 funcionó como lazareto durante una epidemia de cólera y, en 1871, alojó a personas que buscaban protegerse de la fiebre amarilla. Finalmente, en 1897, el Museo Histórico Nacional trasladó allí su patrimonio.

La bandera de Belgrano hallada detrás de un cuadro

Uno de sus mayores tesoros es la Bandera de Macha, vinculada con las campañas de Manuel Belgrano en el Alto Perú.

Ante el avance de las tropas realistas, dos banderas fueron escondidas en una capilla de la localidad boliviana de Macha. Muchos años después, un sacerdote las encontró detrás de un cuadro mientras realizaba tareas de limpieza.

Museo Histórico Nacional, CABA, Argentina. Foto: argentiba.gob.ar

Una permaneció en Bolivia y la otra fue entregada por el gobierno boliviano a la Argentina en 1896. Desde entonces forma parte del patrimonio del museo y permite comprender que los símbolos nacionales atravesaron cambios, peligros y numerosas disputas antes de alcanzar su forma definitiva.

El uniforme de Güemes y las pertenencias de San Martín

El museo conserva además piezas relacionadas con Martín Miguel de Güemes, protagonista de la resistencia contra los avances realistas en el norte argentino. Entre ellas se destaca su uniforme, un objeto que permite acercarse a la dimensión humana y militar del prócer salteño.

La colección dedicada a José de San Martín incluye muebles, retratos, vestimenta y accesorios. Estas pertenencias muestran una faceta diferente del Libertador, vinculada con su vida cotidiana, su jerarquía militar y la sociedad de su época.

También sobresalen las pinturas de Cándido López, artista y soldado que representó distintas escenas de la Guerra de la Triple Alianza. Sus obras poseen un enorme valor artístico, pero también funcionan como testimonios visuales de aquel conflicto.

Los documentos que sobrevivieron a Mayo de 1810

Entre armas, uniformes y pinturas, el museo guarda documentos que permiten reconstruir los acontecimientos de la Revolución de Mayo.

Su colección incluye un petitorio popular del 25 de mayo de 1810 y algunas invitaciones al Cabildo Abierto del 22 de mayo. También conserva una cigarrera que perteneció a Mariano Moreno y un escudo nacional pintado sobre hierro, ubicado originalmente en el portal de la Asamblea del Año XIII.

Otro objeto destacado es el piano asociado con Mariquita Sánchez de Thompson y con las primeras interpretaciones de la composición que dio origen al Himno Nacional Argentino.

Cómo visitar el Museo Histórico Nacional

El museo se encuentra en Defensa 1600, frente al Parque Lezama. Según la información oficial disponible en octubre de 2026, abre de miércoles a domingos y feriados, de 11 a 19, con ingreso hasta diez minutos antes del cierre.

La entrada es libre y gratuita. Además, ofrece recorridos para establecimientos educativos, visitas grupales y propuestas accesibles. Algunas actividades requieren inscripción previa.

La antigua mansión no es solamente un edificio lleno de antigüedades. Cada bandera, documento, pintura y uniforme conserva una historia diferente. Frente al Parque Lezama, el museo mantiene abierta una puerta para descubrir cómo se construyó la Argentina y quiénes fueron sus protagonistas.

HistoriaMuseosManuel Belgrano
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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