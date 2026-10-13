comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1823 nació el hijo de un prócer que se formó en Europa: 31 años después, diseñó la residencia presidencial

Prilidiano Pueyrredón fue mucho más que el heredero de uno de los protagonistas de la Independencia: retrató la Argentina del siglo XIX y dejó su huella en uno de los edificios políticos más famosos del país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Prilidiano Pueyrredón
Prilidiano Pueyrredón murió a los 47 años Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Su apellido aparece en calles, estaciones y plazas de la Argentina. Sin embargo, su historia permaneció durante años detrás de la figura de su padre. Prilidiano Pueyrredón nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1823, dentro de una familia vinculada al poder y a los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la Nación.

Era hijo de Juan Martín de Pueyrredón, militar, político y Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su padre había sido, además, uno de los principales colaboradores de José de San Martín durante la preparación del Cruce de los Andes.

Prilidiano tomó otro camino. Se convirtió en pintor, ingeniero y arquitecto, y utilizó esas disciplinas para registrar la vida cotidiana de una Buenos Aires que comenzaba a transformarse.

A los 31 años recibió un encargo que atravesaría generaciones. En 1854 diseñó la residencia que décadas más tarde se convertiría en la Quinta Presidencial de Olivos.

Contenido Recomendado

En 1841, Juan Lavalle llegó a una casona colonial de Jujuy mientras escapaba de sus enemigos:murió por un disparo y sus soldados huyeron con el cuerpo

Museo Lavalle

En 1840, una familia compró tierras en un pueblo de frontera:54 años después, levantó un castillo francés en plena pampa

La Candelaria

El hijo de un prócer que se formó en Europa

Su infancia estuvo atravesada por los conflictos políticos y las guerras civiles. En 1835, cuando tenía alrededor de 12 años, viajó con su familia a Europa.

Vivió en París, pasó por Cádiz y también residió en Río de Janeiro. Durante esos años estudió ingeniería y arquitectura, además de perfeccionar su técnica artística.

Juan Martín de Pueyrredón
Juan Martín de Pueyrredón

Aquella formación le permitió desarrollar una mirada diferente sobre la Argentina. Al regresar al país, no se limitó a vivir del prestigio familiar: instaló talleres, recibió encargos y buscó consolidarse como un artista profesional.

Su producción incluyó retratos de integrantes de la elite porteña, escenas rurales y representaciones de personajes que pocas veces ocupaban un lugar central en el arte.

El pintor que retrató dos mundos diferentes

Prilidiano Pueyrredón observó una sociedad dividida entre las familias poderosas de la ciudad y los trabajadores que sostenían la vida cotidiana.

En sus cuadros aparecieron gauchos, peones, capataces, lavanderas, pulperías, caballos y caminos rurales. Obras como Un alto en el campo, Capataz y peón de campo y Lavanderas del Bajo Belgrano permiten conocer costumbres y paisajes de mediados del siglo XIX.

Prilidiano Pueyrredón
Prilidiano Pueyrredón, el artista que diseñó la residencia de Olivos Foto: Argentina.gob.ar.

Al mismo tiempo, realizó retratos de figuras destacadas de Buenos Aires. Sus pinturas mostraban la vestimenta, los gestos y las aspiraciones de los sectores acomodados.

Prilidiano consiguió representar dos realidades que convivían, pero que rara vez eran observadas con la misma atención. Antes de la expansión de la fotografía, sus obras conservaron escenas que podrían haberse perdido para siempre.

La casa que terminó convertida en residencia presidencial

En 1854, Miguel de Azcuénaga le encargó el diseño de una residencia en una quinta ubicada en Olivos.

Pueyrredón proyectó una construcción de estilo neoclásico, con galerías, columnas y grandes espacios abiertos hacia el entorno natural. En ese momento era simplemente una vivienda privada, alejada del movimiento del centro porteño.

Quinta de Olivos
Quinta de Olivos

Con el paso del tiempo, la propiedad quedó en manos del Estado nacional y adquirió una función inesperada. La residencia diseñada por el hijo de un prócer terminó transformándose en la Quinta Presidencial de Olivos, uno de los lugares más representativos del poder político argentino.

Su actividad como arquitecto e ingeniero también estuvo relacionada con otras intervenciones urbanas. Participó en proyectos vinculados con espacios públicos y edificios de una Buenos Aires que crecía rápidamente.

Un artista que quiso vivir de su obra

Otro aspecto novedoso de su trayectoria fue la manera en que difundió su producción. Exhibía pinturas, promocionaba su trabajo y enseñaba a discípulos dentro de sus talleres.

Prilidiano Pueyrredón
El hijo de un prócer que dejó su propia huella en la historia Foto: Argentina.gob.ar.

Esta forma de trabajar lo convirtió en uno de los primeros artistas argentinos que intentaron desarrollar una carrera profesional. Su taller funcionó como un espacio de creación, aprendizaje y circulación cultural.

Pese a pertenecer a una familia influyente, Prilidiano no se conformó con el reconocimiento heredado. Construyó una identidad propia a partir del arte, la ingeniería y la arquitectura.

Murió joven, pero dejó dos legados

Prilidiano Pueyrredón murió el 3 de noviembre de 1870, en San Isidro. Tenía apenas 47 años.

Durante mucho tiempo fue recordado principalmente como el hijo de Juan Martín de Pueyrredón. Sin embargo, su producción demuestra que dejó una marca propia en la historia argentina.

Su padre colaboró con la construcción política de la Independencia. El hijo, en cambio, ayudó a construir las imágenes con las que la Argentina comenzó a reconocerse.

Entre los dos quedó una conexión singular: uno participó del nacimiento de la Nación y el otro se dedicó a pintarla, retratarla y diseñar algunos de sus espacios más emblemáticos.

HistoriaMuseosPintor
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina:hoy es una de las bebidas más elegidas del país

    En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina: hoy es una de las bebidas más elegidas del país

  2. En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia:hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

    En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia: hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

  3. A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado:uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

    A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado: uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

  4. En 1838, la hija de Juan Manuel de Rosas ocupó un lugar clave en el poder y pedía clemencia bajo el Aromo del Perdón:14 años después, partió al exilio

    En 1838, la hija de Juan Manuel de Rosas ocupó un lugar clave en el poder y pedía clemencia bajo el Aromo del Perdón: 14 años después, partió al exilio

  5. En 1824, una familia compró una estancia cerca de Luján:allí escribió Esteban Echeverría y hoy guarda 40.000 libros y el archivo de Alberdi

    En 1824, una familia compró una estancia cerca de Luján: allí escribió Esteban Echeverría y hoy guarda 40.000 libros y el archivo de Alberdi
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Sesión en la Cámara de Diputados

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Internacionales

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

Maullín limita al norte con Los Muermos, al este con Puerto Montt y Calbuco, al sur con el canal de Chacao y al oeste con el océano Pacífico.

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia