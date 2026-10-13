En el siglo XIX, Argentina plantó acacias negras para cercar los campos: hoy invaden regiones enteras y eliminarlas cuesta una fortuna

Introducida en el siglo XIX, la acacia negra hoy avanza sobre distintas regiones del país Foto: Instagram @revistajardin

A simple vista parece un árbol más del paisaje rural. Tiene una copa amplia, pequeñas hojas verdes y frutos en forma de largas vainas oscuras. Sin embargo, detrás de esa apariencia se encuentra una de las especies vegetales invasoras más agresivas de la Argentina.

La acacia negra, cuyo nombre científico es Gleditsia triacanthos, fue introducida en el país durante el siglo XIX. En esos años se la consideraba una planta útil para ornamentar parques, proporcionar sombra y construir cercos vivos alrededor de las propiedades rurales.

Sus grandes espinas formaban una barrera capaz de detener al ganado. Lo que parecía una solución sencilla y económica terminó provocando un problema que todavía transforma el territorio argentino.

La acacia negra llegó como una solución para los campos

La especie es originaria de Estados Unidos, donde convive con organismos que limitan naturalmente su crecimiento. Cuando llegó a la Argentina encontró condiciones favorables y pocos obstáculos para reproducirse.

A mediados del siglo XIX comenzó a utilizarse como árbol ornamental y cerco natural. Su rápido crecimiento, su resistencia y las enormes espinas presentes en el tronco y las ramas parecían características ideales para delimitar terrenos.

La acacia negra pasó de ser un cerco natural a convertirse en una amenaza para los campos argentinos Foto: Instagram @revistajardin

Algunos ejemplares pueden alcanzar cerca de 20 metros de altura, mientras que sus espinas rígidas y ramificadas llegan a medir aproximadamente 15 centímetros.

El problema apareció cuando las primeras plantas escaparon de los parques y establecimientos donde habían sido colocadas. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir nuevos árboles lejos de los sitios originales.

El ganado ayudó a extender la invasión

Uno de los secretos de su expansión se encuentra dentro de sus frutos. La acacia negra produce grandes vainas con numerosas semillas y una pulpa dulce, muy atractiva para vacas, caballos y otros animales.

Cuando el ganado consume esas vainas, las semillas atraviesan su aparato digestivo. Ese proceso debilita su cubierta exterior y facilita la germinación. Posteriormente, los animales las dispersan mediante las heces mientras recorren caminos, potreros y cursos de agua.

De esta manera, un solo árbol puede convertirse en el punto de partida de una invasión mucho mayor. Las plantas nuevas producen sus propias semillas y vuelven a iniciar el ciclo.

La especie también posee una notable capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Puede desarrollarse en pastizales húmedos, montes semiáridos, riberas y selvas de montaña.

Actualmente se encuentra en sectores de la Región Pampeana, el Espinal, el Chaco Seco, la Mesopotamia y las Yungas. Su presencia fue registrada desde Buenos Aires hasta Tucumán y desde Córdoba hacia el este argentino.

De cerco rural a bosque cerrado y espinoso

Una vez establecida, la acacia negra puede formar bosques cerrados extremadamente difíciles de atravesar. Estos montes reducen el espacio disponible para pasturas y cultivos, dificultan el paso del ganado y complican el trabajo de la maquinaria agrícola.

El impacto también alcanza a los ambientes naturales. La sombra bloquea el ingreso de luz y limita el crecimiento de plantas nativas. Como consecuencia, cambia la composición original de pastizales, bosques y zonas ribereñas.

Sus grandes espinas y su rápida expansión dificultan el control de la acacia negra Foto: Instagram @revistajardin

Su avance puede desplazar especies autóctonas y modificar los espacios utilizados por aves, pequeños mamíferos, insectos y otros organismos.

En los cursos de agua, los grupos densos de acacias alteran la vegetación de las costas y pueden perjudicar el hábitat de animales nativos. Así, una planta introducida con fines prácticos terminó modificando ecosistemas completos.

Por qué eliminar la acacia negra cuesta tanto

Cortar el tronco no siempre resuelve el problema. Los ejemplares adultos guardan importantes reservas en las raíces y pueden producir nuevos brotes después de una intervención incompleta.

Por ese motivo, el control suele requerir maquinaria, personal especializado y varios años de seguimiento. Si el terreno no es monitoreado, los rebrotes y las semillas acumuladas en el suelo pueden reconstruir el monte.

Una planta joven puede retirarse con relativa facilidad. En cambio, una superficie ocupada por cientos de ejemplares demanda una inversión mucho mayor. Cuanto más avanza la invasión, más difícil y costoso resulta detenerla.

Una decisión del siglo XIX que aún modifica la Argentina

Durante el siglo XIX, trasladar plantas y animales entre continentes era considerado una señal de progreso. Las consecuencias ambientales de esas decisiones todavía no eran comprendidas en toda su dimensión.

La acacia negra ofrecía sombra, madera y una barrera natural para los campos. No obstante, su expansión superó todos los límites previstos.

Más de 150 años después, continúa avanzando por establecimientos rurales, caminos, riberas y ambientes naturales. La misma resistencia que alguna vez la convirtió en una planta atractiva es la que ahora dificulta su eliminación.

La paradoja resulta contundente: el árbol que llegó para proteger los campos terminó convirtiéndose en una amenaza para esos mismos territorios.