comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 10 salas, efectos audiovisuales y fue la casa de un héroe de la Independencia: cómo es el museo de Salta que revive la historia de Güemes

En pleno casco histórico de Salta, una casona colonial combina patrimonio y tecnología para revelar el papel decisivo de Güemes en la Independencia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Museo Güemes
Una casona colonial combina patrimonio y tecnología para revelar el papel decisivo de Güemes Foto: Web museoguemes
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A pocos metros de la plaza 9 de Julio, en el corazón de la ciudad de Salta, una casona colonial con más de dos siglos de historia conserva las huellas de uno de los grandes protagonistas de la Independencia. Allí funciona el Museo Güemes, un espacio que permite conocer la vida de Martín Miguel de Güemes mediante reconstrucciones, narraciones y recursos audiovisuales.

Ubicado en España 730, el museo cuenta con 10 salas interactivas. El recorrido aborda la infancia del prócer, su participación en las Invasiones Inglesas, la Guerra Gaucha, su etapa como gobernador y la emboscada que terminó provocándole la muerte.

Sin embargo, su atractivo no se limita a las exhibiciones. La casa también forma parte del relato, ya que fue habitada por la familia Güemes y todavía conserva elementos que ayudan a imaginar cómo era la vida cotidiana en Salta durante los últimos años del siglo XVIII.

Una casona colonial que sobrevivió al paso del tiempo

La vivienda fue construida a mediados del siglo XVIII para Manuel Antonio de Tejada. En 1789 fue cedida a Gabriel de Güemes, padre del futuro general, quien debía residir allí mientras se desempeñaba como tesorero de la Real Hacienda.

Contenido Recomendado

En 1833, la esposa de Juan Manuel de Rosas organizó una revolución desde Buenos Aires:5 años después, una multitud despidió a la mujer más poderosa de su época

Encarnación Ezcurra

Del lujo al lenguaje secreto:el abanico nació para avivar el fuego, conquistó los grandes salones y ahora protagoniza una muestra en Buenos Aires

Abanicos

Aunque Martín Miguel de Güemes no nació en esta propiedad, pasó en ella gran parte de su infancia y adolescencia. La casa también quedó vinculada con sus últimas horas: según los registros históricos, escapó por la huerta durante la noche en que las tropas realistas ocuparon la ciudad y resultó mortalmente herido.

Museo Güemes
La histórica casona donde creció Martín Miguel de Güemes Foto: Web museoguemes

Originalmente, la construcción tenía casi el doble de su extensión actual. Con el paso de los años sufrió subdivisiones, modificaciones y períodos de abandono. En sus habitaciones funcionaron peñas, comercios, locales de artesanías y hasta un café.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1971, fue restaurada entre 2012 y 2017. Actualmente mantiene paredes de adobe, cimientos de piedra, dos patios interiores, carpinterías de madera y techos con tejas coloniales. En marzo de 2017 abrió oficialmente sus puertas como museo.

Diez salas para descubrir al hombre detrás del prócer

El recorrido propone una experiencia diferente a la de los museos tradicionales. Cada sala utiliza efectos escenográficos, iluminación, sonidos, proyecciones y relatos audiovisuales para acercar la historia a visitantes de diferentes edades.

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 e inició su carrera militar a los 14 años. Uno de los episodios más curiosos de su juventud ocurrió durante las Invasiones Inglesas: en 1806 participó en la rendición del buque británico Justina, que había quedado varado en el Río de la Plata.

Museo Güemes
El Museo Güemes revive la historia del héroe salteño Foto: Web museoguemes

Años después se convirtió en una figura central del proceso independentista. Al frente de sus milicias gauchas, desarrolló una estrategia basada en el conocimiento del territorio, la movilidad y los ataques sorpresivos. Sus hombres hostigaban a las tropas españolas, interceptaban comunicaciones y utilizaban quebradas, montes y caminos secundarios para frenar su avance.

La defensa que cambió la historia argentina

La resistencia organizada por Güemes en el norte fue fundamental para contener las invasiones realistas. Mientras otros ejércitos desarrollaban campañas en distintos puntos de Sudamérica, sus fuerzas defendían una frontera extensa y difícil de controlar.

Además de jefe militar, Güemes fue gobernador de Salta y construyó su liderazgo con el apoyo de gauchos, campesinos y habitantes de la región. Esa dimensión política y social ocupa un lugar destacado en el museo, que busca mostrar no solo al héroe, sino también al hombre, sus vínculos y los conflictos de su tiempo.

Museo Güemes
Diez salas recorren la vida y el legado de Güemes Foto: Web museoguemes

El recorrido finaliza con la emboscada que ocasionó su muerte. Güemes falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años, después de permanecer varios días herido. Actualmente, esa fecha se conmemora como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Cómo visitar el Museo Güemes

El museo se encuentra en España 730, en la ciudad de Salta, cerca de los principales atractivos del casco histórico. Antes de realizar la visita, se recomienda consultar sus canales oficiales para conocer horarios, tarifas y actividades especiales.

Entre habitaciones coloniales, patios centenarios y recursos digitales, este lugar consigue que la historia argentina deje de sentirse lejana. La experiencia permite comprender por qué Martín Miguel de Güemes fue mucho más que un caudillo salteño y cómo su estrategia resultó decisiva para sostener la lucha por la Independencia.

HistoriaMartín Miguel de GüemesMuseos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1923, Argentina inauguró un palacio inspirado en la Divina Comedia:hoy esconde un “infierno”, un faro y uno de los mayores misterios de Buenos Aires

    En 1923, Argentina inauguró un palacio inspirado en la Divina Comedia: hoy esconde un “infierno”, un faro y uno de los mayores misterios de Buenos Aires

  2. En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia:hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

    En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia: hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

  3. A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado:uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

    A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado: uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

  4. En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina:hoy es una de las bebidas más elegidas del país

    En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina: hoy es una de las bebidas más elegidas del país

  5. Fue cárcel de presidentes, escenario de batallas históricas y se ganó el apodo de “isla YPF”:hoy es famosa por sus panes dulces

    Fue cárcel de presidentes, escenario de batallas históricas y se ganó el apodo de “isla YPF”: hoy es famosa por sus panes dulces
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política.

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Economía

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

Un importante banco internacional advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina y las elecciones de 2027

Tras el recorte de la perspectiva de crecimiento del FMI, Georgieva destacó “la disciplina fiscal” del Gobierno en su reunión con Caputo

Internacionales

Parte médico del Papa León XIV:el Vaticano confirmó que tenía cáncer de pulmón

El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón.

El futuro de los aviones de pasajeros:así es el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Mercadona busca empleados para trabajar en sus oficinas de España:ofrecen sueldos de 29.678 euros, contratos fijos y jornada completa