Tiene 10 salas, efectos audiovisuales y fue la casa de un héroe de la Independencia: cómo es el museo de Salta que revive la historia de Güemes

Una casona colonial combina patrimonio y tecnología para revelar el papel decisivo de Güemes Foto: Web museoguemes

A pocos metros de la plaza 9 de Julio, en el corazón de la ciudad de Salta, una casona colonial con más de dos siglos de historia conserva las huellas de uno de los grandes protagonistas de la Independencia. Allí funciona el Museo Güemes, un espacio que permite conocer la vida de Martín Miguel de Güemes mediante reconstrucciones, narraciones y recursos audiovisuales.

Ubicado en España 730, el museo cuenta con 10 salas interactivas. El recorrido aborda la infancia del prócer, su participación en las Invasiones Inglesas, la Guerra Gaucha, su etapa como gobernador y la emboscada que terminó provocándole la muerte.

Sin embargo, su atractivo no se limita a las exhibiciones. La casa también forma parte del relato, ya que fue habitada por la familia Güemes y todavía conserva elementos que ayudan a imaginar cómo era la vida cotidiana en Salta durante los últimos años del siglo XVIII.

Una casona colonial que sobrevivió al paso del tiempo

La vivienda fue construida a mediados del siglo XVIII para Manuel Antonio de Tejada. En 1789 fue cedida a Gabriel de Güemes, padre del futuro general, quien debía residir allí mientras se desempeñaba como tesorero de la Real Hacienda.

Aunque Martín Miguel de Güemes no nació en esta propiedad, pasó en ella gran parte de su infancia y adolescencia. La casa también quedó vinculada con sus últimas horas: según los registros históricos, escapó por la huerta durante la noche en que las tropas realistas ocuparon la ciudad y resultó mortalmente herido.

La histórica casona donde creció Martín Miguel de Güemes Foto: Web museoguemes

Originalmente, la construcción tenía casi el doble de su extensión actual. Con el paso de los años sufrió subdivisiones, modificaciones y períodos de abandono. En sus habitaciones funcionaron peñas, comercios, locales de artesanías y hasta un café.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1971, fue restaurada entre 2012 y 2017. Actualmente mantiene paredes de adobe, cimientos de piedra, dos patios interiores, carpinterías de madera y techos con tejas coloniales. En marzo de 2017 abrió oficialmente sus puertas como museo.

Diez salas para descubrir al hombre detrás del prócer

El recorrido propone una experiencia diferente a la de los museos tradicionales. Cada sala utiliza efectos escenográficos, iluminación, sonidos, proyecciones y relatos audiovisuales para acercar la historia a visitantes de diferentes edades.

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 e inició su carrera militar a los 14 años. Uno de los episodios más curiosos de su juventud ocurrió durante las Invasiones Inglesas: en 1806 participó en la rendición del buque británico Justina, que había quedado varado en el Río de la Plata.

El Museo Güemes revive la historia del héroe salteño Foto: Web museoguemes

Años después se convirtió en una figura central del proceso independentista. Al frente de sus milicias gauchas, desarrolló una estrategia basada en el conocimiento del territorio, la movilidad y los ataques sorpresivos. Sus hombres hostigaban a las tropas españolas, interceptaban comunicaciones y utilizaban quebradas, montes y caminos secundarios para frenar su avance.

La defensa que cambió la historia argentina

La resistencia organizada por Güemes en el norte fue fundamental para contener las invasiones realistas. Mientras otros ejércitos desarrollaban campañas en distintos puntos de Sudamérica, sus fuerzas defendían una frontera extensa y difícil de controlar.

Además de jefe militar, Güemes fue gobernador de Salta y construyó su liderazgo con el apoyo de gauchos, campesinos y habitantes de la región. Esa dimensión política y social ocupa un lugar destacado en el museo, que busca mostrar no solo al héroe, sino también al hombre, sus vínculos y los conflictos de su tiempo.

Diez salas recorren la vida y el legado de Güemes Foto: Web museoguemes

El recorrido finaliza con la emboscada que ocasionó su muerte. Güemes falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años, después de permanecer varios días herido. Actualmente, esa fecha se conmemora como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Cómo visitar el Museo Güemes

El museo se encuentra en España 730, en la ciudad de Salta, cerca de los principales atractivos del casco histórico. Antes de realizar la visita, se recomienda consultar sus canales oficiales para conocer horarios, tarifas y actividades especiales.

Entre habitaciones coloniales, patios centenarios y recursos digitales, este lugar consigue que la historia argentina deje de sentirse lejana. La experiencia permite comprender por qué Martín Miguel de Güemes fue mucho más que un caudillo salteño y cómo su estrategia resultó decisiva para sostener la lucha por la Independencia.