Tiene 75 metros, una llama eterna y guarda las cenizas de los granaderos de San Lorenzo: cómo es el monumento que honra a Manuel Belgrano

La bandera argentina ondea en su lugar de origen Foto: Argentina.gob.ar.

A orillas del río Paraná, en uno de los sectores más antiguos de Rosario, se levanta una construcción que atraviesa la historia argentina. Tiene una torre de 75 metros, ocupa alrededor de 10.000 metros cuadrados y conserva una llama votiva dedicada a quienes lucharon por la patria.

El Monumento Nacional a la Bandera fue construido en el sitio donde Manuel Belgrano hizo flamear por primera vez la enseña celeste y blanca, el 27 de febrero de 1812. Allí funcionaba la batería Libertad, una posición defensiva creada para controlar la navegación en el Paraná.

Su estructura representa una gran nave de piedra que avanza hacia el futuro, acompañada por figuras relacionadas con la Patria, los ríos, el océano y los episodios fundacionales de la Argentina.

Cómo es el Monumento Nacional a la Bandera

El conjunto está organizado en tres sectores principales: la Torre Central, el Patio Cívico y el Propileo Triunfal de la Patria. También posee la Galería de Honor de las Banderas de América, una cripta dedicada a Belgrano y un mirador con vistas panorámicas de Rosario y el río.

La Torre Central alcanza los 75 metros de altura. En su base aparece la proa de una embarcación imaginaria, una representación de la Argentina avanzando sobre el “mar de la eternidad”.

El histórico homenaje a Manuel Belgrano en Rosario Foto: Wikipedia

La construcción fue realizada en hormigón armado y revestida con mármol travertino de San Juan. La elección buscó darle una apariencia solemne y resistente al paso del tiempo.

Debajo de la torre se encuentra la Cripta de Belgrano. Pese a su nombre, los restos del prócer no están allí, sino en el mausoleo del Convento de Santo Domingo, en Buenos Aires. El espacio rosarino es un homenaje simbólico y contiene una escultura de bronce del creador de la bandera.

La llama eterna y las cenizas de los granaderos

Uno de los sectores más conmovedores aparece en el Propileo Triunfal de la Patria, concebido como un altar dedicado al héroe anónimo de la Independencia.

Allí, un pedestal sostiene una urna con cenizas de granaderos muertos en el combate de San Lorenzo, librado el 3 de febrero de 1813. A su lado permanece encendida la llama votiva, símbolo del recuerdo de quienes combatieron por la libertad.

El Monumento Nacional a la Bandera, frente al río Paraná Foto: Wikipedia

El lugar establece un vínculo directo entre Manuel Belgrano, la creación de la bandera y los soldados de las guerras revolucionarias.

Debajo del Propileo funciona la Galería de Honor de las Banderas de América, donde se reúnen símbolos, escudos, himnos, flores nacionales y urnas con tierra de diferentes países del continente.

Una obra que demoró décadas en concretarse

La idea de levantar un monumento comenzó a tomar fuerza a fines del siglo XIX. Sin embargo, el proyecto atravesó numerosos concursos y discusiones antes de convertirse en realidad.

En 1940 fue seleccionada la propuesta “Invicta”, presentada por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, junto con los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti.

Historia y arquitectura en el corazón de Rosario Foto: Argentina.gob.ar.

Las obras comenzaron en 1943 y demandaron aproximadamente 14 años de trabajo. El monumento fue inaugurado el 20 de junio de 1957, Día de la Bandera y aniversario de la muerte de Belgrano.

La escultora Lola Mora también quedó vinculada con el lugar. Había sido convocada décadas antes para desarrollar otro proyecto monumental. Aunque aquella propuesta no prosperó, varias de sus esculturas fueron recuperadas e instaladas en el cercano Pasaje Juramento.

Por qué Belgrano creó la bandera en Rosario

En febrero de 1812, Belgrano llegó a Rosario para organizar las baterías Libertad e Independencia. Su objetivo era impedir el avance de embarcaciones realistas por el Paraná.

Poco antes, el gobierno había aprobado el uso de la escarapela celeste y blanca. Belgrano tomó esos colores y creó una bandera para identificar a las tropas revolucionarias.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

El 27 de febrero de 1812, la hizo izar frente al río. La decisión no fue recibida con entusiasmo por las autoridades, que temían que el nuevo símbolo fuera interpretado como una declaración anticipada de independencia.

Con los años, aquel gesto se transformó en uno de los acontecimientos más reconocidos de la historia argentina.

Un símbolo que puede recorrerse por dentro

Actualmente, los visitantes pueden conocer la Cripta de Belgrano, la Galería de las Banderas y el mirador de la Torre Central. Desde la parte más alta se observan el Paraná, las islas y gran parte del casco urbano rosarino.

Cada espacio tiene un significado: la torre representa el avance de la Nación; la proa, su marcha hacia el futuro; la cripta, la figura de Belgrano; y la llama votiva, la memoria de quienes murieron durante la lucha independentista.

Más de dos siglos después del primer izamiento, la bandera continúa ondeando en el lugar donde comenzó su historia. Entre mármol, esculturas y símbolos, el monumento demuestra que el pasado argentino también puede recorrerse y contemplarse desde 75 metros de altura.