comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene más de 300 años, conserva la imprenta que Belgrano llevó a la guerra y fue escenario de la Revolución: cómo es el edificio que cambió la historia argentina

La vivienda fue reconstruida con materiales semejantes a los utilizados en 1816 y permite conocer la intimidad del prócer que cambió el rumbo de la historia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Casa de Belgrano
Casa Belgraniana-Solar Histórico Foto: Tucumán Turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lejos de los grandes palacios y las residencias señoriales, una pequeña construcción de adobe conserva el recuerdo de uno de los próceres más importantes del país. Se trata de la Casa Belgraniana-Solar Histórico, una recreación de la vivienda donde Manuel Belgrano pasó parte de sus últimos años en San Miguel de Tucumán.

La propiedad sorprende por su sencillez: tiene dos habitaciones, una cocina, una galería lateral, un aljibe y techo de paja. Su distribución permite imaginar cómo era la vida cotidiana durante los años más intensos de la lucha por la Independencia.

Detrás de sus paredes blancas no aparecen lujos ni grandes comodidades. Cada ambiente refleja la austeridad de Belgrano, abogado, economista, periodista, militar y creador de la bandera argentina.

Cómo es la casa donde vivió Manuel Belgrano

La construcción que actualmente recibe visitantes no es la vivienda original, sino una reconstrucción realizada en el mismo entorno histórico. La primera casa habría sido levantada alrededor de 1816 y funcionó como residencia del general durante su permanencia en Tucumán.

Contenido Recomendado

En 1902, Argentina construyó una cárcel para los criminales más peligrosos en el fin del mundo:hoy es uno de los museos más impactantes de Ushuaia

Cárcel de Ushuaia

En 1902, Argentina recibió a cuatro familias de Sudáfrica para poblar la Patagonia:hoy hay miles de descendientes bóeres

Inmigración bóer en Argentina

Belgrano vivió allí hasta pocos meses antes de regresar enfermo a Buenos Aires, donde murió el 20 de junio de 1820.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

La reconstrucción fue elaborada a partir de investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Belgraniano de Tucumán y el Archivo Histórico provincial. El museo abrió sus puertas en septiembre de 2012, durante el Bicentenario de la Batalla de Tucumán.

Para recuperar el aspecto que habría tenido en el siglo XIX se utilizaron adobe, madera, paja y técnicas semejantes a las de la época. En su interior pueden observarse catres, mesas, sillas y otros muebles recreados, además de paneles informativos, pantallas táctiles y contenidos audiovisuales.

La batalla que cambió el rumbo de la Independencia

La ubicación de la casa tiene un valor especial: se encuentra cerca de la zona donde se desarrolló la Batalla de Tucumán, librada entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812.

Aunque el gobierno le había ordenado retroceder hacia Córdoba, Belgrano decidió permanecer en la provincia, respaldado por la población local. La posterior victoria del Ejército del Norte permitió detener el avance realista, fortalecer la revolución y preparar el camino para el triunfo de Salta, ocurrido en febrero de 1813.

Batalla de Tucumán, Manuel Belgrano
Batalla de Tucumán, Manuel Belgrano

El museo recuerda aquellos acontecimientos con recursos interactivos y una representación del combate. También posee un mural de aproximadamente 27 metros, realizado por el artista tucumano Aníbal Fernández, que recorre distintos momentos de las campañas militares del prócer.

La faceta menos conocida del creador de la bandera

La visita muestra a un Belgrano diferente del que aparece en los retratos escolares. La reducida cantidad de habitaciones, los muebles elementales y los materiales utilizados revelan la intimidad de un hombre que atravesó sus últimos años con problemas de salud, escasez de recursos y enormes responsabilidades militares.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

Además de conducir ejércitos, Belgrano promovió la educación, la agricultura, el comercio y la participación de las mujeres en la enseñanza. La casa permite acercarse a ese costado más humano y comprender que una parte decisiva de la historia argentina también se construyó en espacios modestos.

Cómo visitar la Casa Belgraniana

La Casa Belgraniana-Solar Histórico se encuentra en Bernabé Aráoz 681, en San Miguel de Tucumán. Según la información turística provincial disponible, la entrada es gratuita. Se recomienda verificar los horarios antes de viajar, ya que pueden cambiar durante feriados o fechas patrias.

Entre paredes de adobe, un antiguo aljibe y un techo de paja, el lugar conserva una imagen inesperada del pasado: la del hombre que creó la bandera y desafió una orden para defender Tucumán, pero vivió rodeado de una austeridad que todavía puede percibirse en cada rincón.

HistoriaManuel BelgranoTucumán
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro:124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino

    En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro: 124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino

  2. A mediados de 2025, un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas en un campo de Alemania:pesaban 3,1 kilos y llevaban casi 2.000 años enterradas

    A mediados de 2025, un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas en un campo de Alemania: pesaban 3,1 kilos y llevaban casi 2.000 años enterradas

  3. Fue construida en 1891 y recién en 1941 se convirtió en su hogar permanente:hoy es la casa museo de Victoria Ocampo y guarda más de 11.000 libros

    Fue construida en 1891 y recién en 1941 se convirtió en su hogar permanente: hoy es la casa museo de Victoria Ocampo y guarda más de 11.000 libros

  4. En 1902, Argentina construyó una cárcel para los criminales más peligrosos en el fin del mundo:hoy es uno de los museos más impactantes de Ushuaia

    En 1902, Argentina construyó una cárcel para los criminales más peligrosos en el fin del mundo: hoy es uno de los museos más impactantes de Ushuaia

  5. En 1811, acompañó a su hermano en una misión a Londres que terminó con una muerte dudosa:12 años después, dio la primera clase pública de química del país

    En 1811, acompañó a su hermano en una misión a Londres que terminó con una muerte dudosa: 12 años después, dio la primera clase pública de química del país
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos:cómo será la agenda del presidente

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Economía

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Día de la Madre - regalos

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

Quién es Navi Pillay, la jueza sudafricana que ganó el Nobel de la Paz:dirigió la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza

Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.

El huracán Simón azota a México:cambió de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas del Pacífico

“Atención a los incautos”:Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania