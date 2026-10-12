Tiene más de 300 años, conserva la imprenta que Belgrano llevó a la guerra y fue escenario de la Revolución: cómo es el edificio que cambió la historia argentina

Casa Belgraniana-Solar Histórico Foto: Tucumán Turismo

Lejos de los grandes palacios y las residencias señoriales, una pequeña construcción de adobe conserva el recuerdo de uno de los próceres más importantes del país. Se trata de la Casa Belgraniana-Solar Histórico, una recreación de la vivienda donde Manuel Belgrano pasó parte de sus últimos años en San Miguel de Tucumán.

La propiedad sorprende por su sencillez: tiene dos habitaciones, una cocina, una galería lateral, un aljibe y techo de paja. Su distribución permite imaginar cómo era la vida cotidiana durante los años más intensos de la lucha por la Independencia.

Detrás de sus paredes blancas no aparecen lujos ni grandes comodidades. Cada ambiente refleja la austeridad de Belgrano, abogado, economista, periodista, militar y creador de la bandera argentina.

Cómo es la casa donde vivió Manuel Belgrano

La construcción que actualmente recibe visitantes no es la vivienda original, sino una reconstrucción realizada en el mismo entorno histórico. La primera casa habría sido levantada alrededor de 1816 y funcionó como residencia del general durante su permanencia en Tucumán.

Belgrano vivió allí hasta pocos meses antes de regresar enfermo a Buenos Aires, donde murió el 20 de junio de 1820.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

La reconstrucción fue elaborada a partir de investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Belgraniano de Tucumán y el Archivo Histórico provincial. El museo abrió sus puertas en septiembre de 2012, durante el Bicentenario de la Batalla de Tucumán.

Para recuperar el aspecto que habría tenido en el siglo XIX se utilizaron adobe, madera, paja y técnicas semejantes a las de la época. En su interior pueden observarse catres, mesas, sillas y otros muebles recreados, además de paneles informativos, pantallas táctiles y contenidos audiovisuales.

La batalla que cambió el rumbo de la Independencia

La ubicación de la casa tiene un valor especial: se encuentra cerca de la zona donde se desarrolló la Batalla de Tucumán, librada entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812.

Aunque el gobierno le había ordenado retroceder hacia Córdoba, Belgrano decidió permanecer en la provincia, respaldado por la población local. La posterior victoria del Ejército del Norte permitió detener el avance realista, fortalecer la revolución y preparar el camino para el triunfo de Salta, ocurrido en febrero de 1813.

Batalla de Tucumán, Manuel Belgrano

El museo recuerda aquellos acontecimientos con recursos interactivos y una representación del combate. También posee un mural de aproximadamente 27 metros, realizado por el artista tucumano Aníbal Fernández, que recorre distintos momentos de las campañas militares del prócer.

La faceta menos conocida del creador de la bandera

La visita muestra a un Belgrano diferente del que aparece en los retratos escolares. La reducida cantidad de habitaciones, los muebles elementales y los materiales utilizados revelan la intimidad de un hombre que atravesó sus últimos años con problemas de salud, escasez de recursos y enormes responsabilidades militares.

La casa poco conocida que fue de Belgrano Foto: tucumanturismo

Además de conducir ejércitos, Belgrano promovió la educación, la agricultura, el comercio y la participación de las mujeres en la enseñanza. La casa permite acercarse a ese costado más humano y comprender que una parte decisiva de la historia argentina también se construyó en espacios modestos.

Cómo visitar la Casa Belgraniana

La Casa Belgraniana-Solar Histórico se encuentra en Bernabé Aráoz 681, en San Miguel de Tucumán. Según la información turística provincial disponible, la entrada es gratuita. Se recomienda verificar los horarios antes de viajar, ya que pueden cambiar durante feriados o fechas patrias.

Entre paredes de adobe, un antiguo aljibe y un techo de paja, el lugar conserva una imagen inesperada del pasado: la del hombre que creó la bandera y desafió una orden para defender Tucumán, pero vivió rodeado de una austeridad que todavía puede percibirse en cada rincón.